कौन हैं कशिश मित्तल? जिन्होंने IAS का पद छोड़ा, Microsoft की नौकरी छोड़ी, अब शुरू किया अपना Startup

Success Story: हर इंसान चाहता है कि वह एक दिन बड़ा आदमी बने और लोग उन्हें जाने और समाज में सम्मान मिले. ज्यादातर लोग यही चाहते हैं और इसी दिशा में अपने-अपने काम भी करते हैं, अपने हिसाब से नाम और इज्जत पाने की परिभाषा सेट कर ली है, कुछ लोगों को लगता है कि इंजीनियर बनकर, डॉक्टर बनकर या आईएएस बनकर नाम पैसा और इज्जत मिलेगी. वहीं कुछ लोगों को अपने सपनो में जीना और खुद के लिए करना ज्यादा पसंद होता है. भारत में IAS की परीक्षा को काफी मुश्किल और अच्छा माना जाता है, जो इसे पास कर लेता है उसकी लाइफ सेट हो जाती है, इसके लिए उम्मीदवार सालों-साल तैयारी करते हैं.

वहीं कुछ लोगों को IItan बनना होता है जिससे करोड़ों के पैकेज मिलते हैं और अच्छी लाइफ कटती है. सब पाने के बाद सबकुछ छोड़कर अपने सपनों की ओर बढ़ना हर किसी के लिए आसान नहीं होता है. इतना कुछ पाने के बाद छोड़ देना, ऐसी हिम्मत हर किसी की नहीं होती है. लेकिन जो ऐसा कर जाते हैं वो लोगों के लिए एक मिसाल बन जाते हैं.

इन दिनों सोशल मीडिया पर एक नाम छाया हुआ है, कशिश मित्तल, जिन्होंने वो सबकुछ छोड़ दिया, जिसे पाना किसी का सपना होता है. उनकी एक सिंगीग वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रही है. इस वीडियो के बाद लोग उनके बारे में जानने के लिए उत्सुक हो गए, उनके बारे में जानकर पता चला कि ये कोई आम इंसान नहीं बल्कि प्रतिभा धनी व्यक्ति हैं. साल 2011 बैच की आईएएस अधिकारी रह चुके हैं, और कुछ साल काम करने के बाद उन्होंने 2019 में सिविल सेवा से इस्तीफा दे दिया था. कशिश मित्तल की लिंक्डइन प्रोफ़ाइल से पता चलता है कि आईएएस अधिकारी बनने से पहले उन्होंने प्रतिष्ठित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT), दिल्ली से पढ़ाई की थी. कशिश मित्तल क्लासिकल सिंगर भी हैं.

