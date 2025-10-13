विज्ञापन

JNVST Admission 2026: नवोदय स्कूल में एडमिशन के लिए आवेदन की लास्ट डेट बढ़ी, इस लिंक से करें अप्लाई

JNVST Class 9, 11 Admission 2026: नवोदय विद्यालय में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट बढ़ा दी गई है. अब स्टूडेंट्स 21 अक्टूबर तक अप्लाई कर सकते हैं.

नई दिल्ली:

JNVST Class 9, 11 Admission 2026: नवोदय विद्यालय समिति (NVS) ने  क्लास 9 और 11वीं में एडमिशन लेने के लिए आवेदन की लास्ट डेट को बढ़ा दिया है. जिन उम्मीदवारों को एडमिशन करना है, उनके पास एक और मौका है. रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट को 21 अक्टूबर 2025 तक बढ़ा दिया गया है. स्टूडेंट्स ऑफिशियल वेबसाइट cbseitms.nic.in पर जाकर कर सकते हैं. नवोदय विद्यालय एंट्रेंस परीक्षा का आयोजन 7 फरवरी 2025 है. परीक्षा का समय सुबह 11 बजे से  1:30 बजे तक होगी. 

नवोदय विद्यालय में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन करते समय जरूरी डॉक्यूमेंट जैसे वैलिड फोटो आईडी, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, अभिभावक के सिग्नेचर और अकैडमिक मार्कशीट आदि की जरूरत होगी. इसलिए सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार रख लें.

JNVST Class 9, 11 Exam Pattern: परीक्षा पैटर्न

नवोदय विद्यालय ने एंट्रेंस परीक्षा 2026 क्लास 9 और 11 के लिए परीक्षा पैटर्न जारी कर दिया गया है. NVS प्रवेश परीक्षा 2025 की अवधि दो घंटे तीस मिनट की होगी, जिसमें दिव्यांग छात्रों को एक्स्ट्रा 50 मिनट दिए जाएंगे. परीक्षा में 100 MCQ टाइप के सवाल होंगे. परीक्षा पैटर्न में कुल 100 नंबर के लिए अंग्रेजी (15 प्रश्न), हिंदी (15 प्रश्न), गणित (35 प्रश्न) और सामान्य विज्ञान (35 प्रश्न) जैसे विषय शामिल होंगे.

JNVST Class 9, 11 Admission 2026: ऐसे करें आवेदन

  • नवोदय विद्यालय की आधिकारिक साइट navodaya.gov.in पर जाएं.
  • इसके बाद Click here for Class IX, XI Registration 2026  क्लिक करें.
  • एक नया पेज खुलेगा जहां उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें.
  • एप्लीकेशन फॉर्म  भरें और फीस पेमेंट करें और सब्मिट पर क्लिक करें.
     

