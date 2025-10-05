JKBOSE Class 10th Date sheet 2025: जम्मू-कश्मीर 10वीं बोर्ड परीक्षा नंवबर में, यहां देखिए डेटशीट

JKBOSE Class 10 Datesheet 2025: जम्मू और कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (JKBOSE) ने 10वीं बोर्ड परीक्षा की तारीखों की घोषणा कर दी है. जिले सहित कश्मीर प्रांत के वार्षिक रेगुलर (अक्टूबर-नवंबर) सेशन 2025 की परीक्षा के लिए ये डेटशीट जारी की गई है. इस परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स ऑफिशियल वेबसाइट jkbose.nic.in पर जाकर डेटशीट देख सकते हैं.

जारी डेटशीट के अनुसार, 10वीं की परीक्षा 3 नवंबर से शुरू होगी और 27 नवंबर, 2025 को खत्म होगी. परीक्षा गणित के पेपर से शुरू होगी और पेंटिंग/आर्ट और ड्राइंग पेपर के साथ समाप्त होगी. परीक्षा का समय सुबह 11 बजे से तय किया गया है.

जम्मू और कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (JKBOSE) कक्षा 10वीं डेटशीट

3 नवंबर 2025- गणित

7 नवंबर 2025 - सामाजिक विज्ञान (इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, आपदा प्रबंधन, सड़क सुरक्षा शिक्षा)

11 नवंबर 2025 - विज्ञान (भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीवन विज्ञान)

14 नवंबर 2025 - अंग्रेजी

17 नवंबर 2025 - उर्दू / हिंदी

19 नवंबर 2025 - कंप्यूटर साइंस

21 नवंबर 2025 - व्यावसायिक विषय (स्वास्थ्य देखभाल, पर्यटन और आतिथ्य, आईटी और आईटीईएस, खुदरा, सुरक्षा, कृषि, आदि)

23 नवंबर 2025- गृह विज्ञान

24 नवंबर 2025 - अतिरिक्त / वैकल्पिक भाषाएं (अरबी, कश्मीरी, डोगरी, भोटी, पंजाबी, उर्दू, हिंदी, फ़ारसी, संस्कृत)

25 नवंबर 2025 - संगीत

27 नवंबर 2025 - पेंटिंग / कला और ड्राइंग

