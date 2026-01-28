IIT Madras ने शिक्षकों के लिए मुफ्त AI कोर्स किया शुरू, जानें खासियत

IIT Madras Pravartak AI for Teachers Course: IIT मद्रास प्रवर्तक (IIT Madras Pravartak) ने ग्रामीण स्कूल के टीचरों के लिए एक फ्री AI ट्रेनिंग कोर्स शुरू किया है. जिसको "AI फॉर K12 टीचर्स" नाम दिया गया है. ये कोर्स 5 फरवरी से शुरू होगा. इस कोर्स का मकसद टीचरों को जरूरी स्किल्स देना है ताकि वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को क्लासरूम में पढ़ाने और सीखने में अच्छे से शामिल कर सकें. इस कोर्स के लिए रजिस्टर करने की आखिरी तारीख 31 जनवरी, 2026 है. ये कोर्स कुल 40 घंटे का होगा और इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा. ये कोर्स होने के बाद एक MCQ-बेस्ड वर्चुअल प्रॉक्टर्ड एग्जाम होगा. इस असेसमेंट को पूरा करने वाले ग्रामीण स्कूल के टीचरों को सर्टिफिकेट मिलेगा. प्रोग्राम पूरा करने वाले पहले 500 टीचरों को सर्टिफ़िकेट दिया जाएगा.

IITM प्रवर्तक AI K12 टीचर कोर्स के लिए: कोर्स में क्या-क्या शामिल है?

इस कोर्स में कुल आठ मॉड्यूल हैं, जो कि इस प्रकार हैं.

जेनरेटिव AI टूल्स प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, गेमिफिकेशन और स्टोरीटेलिंग AI-बेस्ड लेसन प्लानिंग स्टूडेंट एंगेजमेंट टूल्स जैसे AR/VR और विज़ुअलाइज़ेशन AI-इनेबल्ड असेसमेंट मेथड्स सब्जेक्ट-स्पेसिफिक यूज़ केस इनक्लूसिव एजुकेशन स्ट्रेटेजी ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म

"AI for K12 Teachers" कोर्स के लिए अप्लाई कैसे करें

'AI for K12 Teachers' प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए- इस लिंक पर जाए. यहां पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा. एप्लीकेशन फॉर्म में पूछी गई हर जानकारी जैसे अपनी पर्सनल डिटेल्स, स्कूल की लोकेशन, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट सही से भरें. ये सब जानकारी सही से भरने के बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर दें. इसकी हो सके तो एक कॉपी भी सेव करके रखें

AI के जमाने में अपनी स्किल बढ़ाना जरूरी हो गया है. इसलिए आप इस कोर्स को जरूर करें.