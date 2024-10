IGNOU December TEE 2024: इग्नू दिसंबर टर्म एंड एग्जाम रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख फिर बढ़ी, अब इस तारीख तक करें अप्लाई

IGNOU TEE 2024 December Exam Date: इग्नू यानी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) ने दिसंबर टर्म-एंड परीक्षा (TEE) के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख बढ़ा दी है. अब योग्य उम्मीदवार इग्नू दिसंबर टीईई 2024 के लिए आधिकारिक वेबसाइट iop.ignouonline.ac.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. इग्नू ने इस संबंध में सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर पोस्ट किया. इग्नू ने एक्स पर कहा, "परीक्षा फॉर्म जमा करने की तिथि बिना किसी विलंब शुल्क के 27/10/2024 तक बढ़ा दी गई है. यह विस्तार दिसंबर 2024 की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सभी छात्रों के लिए है, जो उन लोगों के लिए अतिरिक्त समय देता है जो पहले अपने फॉर्म जमा नहीं कर सके हैं. विश्वविद्यालय ने छात्रों से आगामी परीक्षाओं के लिए अपनी पात्रता सुरक्षित करने के लिए इस अवसर का लाभ उठाने को कहा है.''

Extension of last date for July, 2024 Fresh Admission till 31st Oct, 2024 in respect of all programmes offered in ODL/Online mode for July, 2024 session (except for Semester based & Certificate programmes)

ODL Portal- https://t.co/AfynrKrKG2



Online- https://t.co/bv54hWt75A