हिमाचल सरकार घटाएगी IAS, IPS और IFS अधिकारियों की संख्या, जानें किन राज्यों में सबसे ज्यादा अधिकारी

हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में राज्य में IAS, IPS और IFS अधिकारियों के पदों की स्वीकृत संख्या घटाने का प्रस्ताव रखा है. आईएएस के कैडर की संख्या को कम करते हुए 153 से घटाकर 130 आईएएस करने का प्रस्ताव सरकार की तरफ से रखा गया है. ऐसे होने से राज्य में IAS के सीधा 23 पद कम हो जाएंगे. IFS कैडर की संख्या 118 से घटाकर 83 करने का और IPS कैडर की संख्या में भी कटौती करने की बात कही गई है. ऐसे करने से राज्य सरकार को हर साल करीब 200 करोड़ रुपये तक की बचत होगी. आखिर हमारे देश का वो कौन सा राज्य है, जहां पर सबसे अधिक IAS अधिकारी है, आइए जानते हैं, इसके बारे में
किन राज्यों में सबसे ज्यादा IAS अधिकारी?
केंद्र सरकार की ओर से इस साल फरवरी 2026 में संसद में साझा किए गए आंकड़ों के मुताबिक, सबसे ज्यादा IAS पद पर स्वीकृत उत्तर प्रदेश राज्य में दी गई है. इसके बाद AGMUT cadre (अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम, और केंद्र शासित प्रदेश) आता है, जहां पर 542 पदों को मंजूरी दी गई है, फिर मध्य प्रदेश में 459 और महाराष्ट्र में 435 पद स्वीकृत किए गए हैं. भारत में IAS के कुल 6877 पदों को मंजूरी दी गई है .
|संख्या
|राज्य का नाम
|IAS के स्वीकृत पद
|IPS के स्वीकृत पद
|IFS के स्वीकृत पद
|1
|AGMUT
|542
|457
|302
|2
|आंध्र प्रदेश
|239
|174
|82
|3
|असम-मेघालय
|263
|195
|142
|4
|बिहार
|359
|242
|74
|5
|छत्तीसगढ
|202
|142
|153
|6
|गुजरात
|313
|208
|125
|7
|हरियाणा
|215
|144
|58
|8
|हिमाचल प्रदेश
|153
|96
|114
|9
|झारखंड
|224
|158
|142
|10
|कर्नाटक
|314
|224
|164
|11
|केरल
|231
|172
|107
|12
|मध्य प्रदेश
|459
|319
|296
|13
|महाराष्ट्र
|435
|329
|206
|14
|मणिपुर
|115
|91
|58
|15
|नगालैंड
|94
|80
|45
|16
|ओडिशा
|248
|195
|141
|17
|पंजाब
|231
|172
|61
|18
|राजस्थान
|332
|222
|145
|19
|सिक्किम
|48
|32
|30
|20
|तमिलनाडु
|394
|276
|152
|21
|तेलंगाना
|208
|139
|81
|22
|त्रिपुरा
|102
|69
|60
|23
|उत्तर प्रदेश
|652
|541
|217
|24
|उत्तराखंड
|126
|75
|112
|25
|पश्चिम बंगाल
|378
|347
|126
|कुल
|6877
|5099
|3193
ये डेटा 1 जनवरी 2025 तक का है.
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