हिमाचल सरकार घटाएगी IAS, IPS और IFS अधिकारियों की संख्या, जानें किन राज्यों में सबसे ज्यादा अधिकारी

हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में राज्य में IAS, IPS और IFS अधिकारियों के पदों की स्वीकृत संख्या घटाने का प्रस्ताव रखा है. आईएएस के कैडर की संख्या को कम करते हुए 153 से घटाकर 130 आईएएस करने का प्रस्ताव सरकार की तरफ से रखा गया है. ऐसे होने से राज्य में IAS के सीधा 23 पद कम हो जाएंगे. IFS कैडर की संख्या 118 से घटाकर 83 करने का और IPS कैडर की संख्या में भी कटौती करने की बात कही गई है. ऐसे करने से राज्य सरकार को हर साल करीब 200 करोड़ रुपये तक की बचत होगी. आखिर हमारे देश का वो कौन सा राज्य है, जहां पर सबसे अधिक IAS अधिकारी है, आइए जानते हैं, इसके बारे में

किन राज्यों में सबसे ज्यादा IAS अधिकारी?

केंद्र सरकार की ओर से इस साल फरवरी 2026 में संसद में साझा किए गए आंकड़ों के मुताबिक, सबसे ज्यादा IAS पद पर स्वीकृत उत्तर प्रदेश राज्य में दी गई है. इसके बाद AGMUT cadre (अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम, और केंद्र शासित प्रदेश) आता है, जहां पर 542 पदों को मंजूरी दी गई है, फिर मध्य प्रदेश में 459 और महाराष्ट्र में 435 पद स्वीकृत किए गए हैं. भारत में IAS के कुल 6877 पदों को मंजूरी दी गई है .

संख्या राज्य का नाम IAS के स्वीकृत पद IPS के स्वीकृत पद IFS के स्वीकृत पद 1 AGMUT 542 457 302 2 आंध्र प्रदेश 239 174 82 3 असम-मेघालय 263 195 142 4 बिहार 359 242 74 5 छत्तीसगढ 202 142 153 6 गुजरात 313 208 125 7 हरियाणा 215 144 58 8 हिमाचल प्रदेश 153 96 114 9 झारखंड 224 158 142 10 कर्नाटक 314 224 164 11 केरल 231 172 107 12 मध्य प्रदेश 459 319 296 13 महाराष्ट्र 435 329 206 14 मणिपुर 115 91 58 15 नगालैंड 94 80 45 16 ओडिशा 248 195 141 17 पंजाब 231 172 61 18 राजस्थान 332 222 145 19 सिक्किम 48 32 30 20 तमिलनाडु 394 276 152 21 तेलंगाना 208 139 81 22 त्रिपुरा 102 69 60 23 उत्तर प्रदेश 652 541 217 24 उत्तराखंड 126 75 112 25 पश्चिम बंगाल 378 347 126 कुल 6877 5099 3193

ये डेटा 1 जनवरी 2025 तक का है.

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