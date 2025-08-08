कम उम्र से IAS की तैयारी कैसे करें? IAS आयुषी चौधरी से जानिए आसान टिप्स

How to become IAS Topper : अगर आपने अभी से ठान लिया है IAS बनने का तो बता दें कि यह परीक्षा पास करना आसान नहीं होता है. इसके लिए कड़ी मेहनत और लगन की जरूरत होती है. क्योंकि इसमें आपको केवल एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ना होता है, बल्कि इतिहास, भूगोल, विज्ञान,गणित, हिन्दी, इंगलिश, सोशल साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस सारे विषयों पर आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए. जिसके लिए आपको रणनीति तैयार करनी पड़ती है, ताकि आप सारे विषय को कवर कर सकें.

आपको बता दें कि सिविल सेवा परीक्षा देश की सबसे बड़ी प्रतियोगी परीक्षा मानी जाती है जिसकी तैयारी लोग सालों साल करते हैं तब जाकर कहीं इसमें सफलता मिलती है. आज के इस लेख में हम आपको संघ लोक सेवा आयोग की साल 2024 परीक्षा में 290वीं रैंक हासिल करने वाली आयुषी चौधरी द्वारा बताए टिप्स साझा करेंगे जो उन्होंने फेमस मैथ टीचर राकेश यादव सर के पॉडकास्ट में बताया है.

UPSC तैयारी के टिप्स - UPSC Preparation Tips

तो चलिए बिना देर किए जानते हैं कैसे आयुषी चौधरी (AIR 290) से कैसे स्मार्ट रणनीति से आप कम उम्र में ही UPPSC की तैयारी शुरू करके यह एग्जाम क्रैक कर सकते हैं.

राकेश यादव सर के पॉडकास्ट में आयुषी बताती हैं कि सिविल सेवा की परीक्षा पास करने के लिए सबसे जरूरी है अखबार पढ़ना. आप अगर हर दिन न्यूजपेपर पढ़ते हैं तो फिर आपका करेंट अफेयर्स स्ट्रॉन्ग होगा. यह पहला और अहम स्टेप है.

दूसरी चीज आपको न्यूज पेपर में एडिटोरियल पर फोकस करना है. इससे आपकी समझ डेवलप होती है. आपका चीजों को देखने का नजरिया बदलता है. इससे आपकी तुलनात्मक क्षमता अच्छी होती है. यूपीएससी एग्जाम के लिए Anylytical होना जरूरी है. ऐसे में आपकी यह प्रैक्टिस सिविल सेवा परीक्षा में निबंध लेखन में बहुत हेल्प करती है. इसके अलावा आप सवालों का जवाब भी बेहतर तरीके से दे पाते हैं.

साथ ही कम उम्र में इस परीक्षा की तैयारी के लिए आप 12 तक के हर सब्जेक्ट पर फोकस करें. क्योंकि ये आपके जीएस के एग्जाम में बहुत काम आते हैं. सब मिलाकर आपको अपने बेसिक को मजबूत रखना है तभी आप कम समय में इस परीक्षा को पास कर सकते हैं और अपने IAS बनने के सपने को हकीकत में बदल सकते हैं.