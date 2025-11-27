विज्ञापन

Hong Kong Fire: हाई राइज बिल्डिंग में आग लग जाए तो भूलकर भी न करें ये काम, ऐसे बच सकती है आपकी जान

Hong Kong Fire: हांगकांग में हाई राइज बिल्डिंग देखते ही देखते आग का गोला बन गई, ये आग इतनी बड़ी थी कि लोगों को भागने का मौका भी नहीं मिला और अब तक करीब 44 लोगों की मौत हो चुकी है.

Read Time: 3 mins
Share
Hong Kong Fire: हाई राइज बिल्डिंग में आग लग जाए तो भूलकर भी न करें ये काम, ऐसे बच सकती है आपकी जान
हाई राइज बिल्डिंग में क्यों लगती है आग

Hong Kong Fire: हांगकांग में भीषण आग लगने की घटना सामने आई है, यहां कुछ हाई राइज बिल्डिंग आग की चपेट में आ गईं और इसके बाद लोगों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला. बताया जा रहा है कि इस हादसे में अब तक 44 लोगों की मौत हो चुकी है और इससे ज्यादा लोग लापता हैं. मौतों का आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ सकता है, फिलहाल घायलों का इलाज किया जा रहा है. ऐसे में सवाल है कि आखिर हाई राइज बिल्डिंग आग के लिए कितनी सेफ हैं? आइए हम आपको बताते हैं कि अगर हाई राइज बिल्डिंग में आग लग जाए तो क्या नहीं करना चाहिए और कैसे आपकी जान बच सकती है. 

इन बातों का रखें ख्याल

हाई राइज बिल्डिंग में आग लगने का खतरा ज्यादा होता है और यहां से लोगों को बाहर निकालना भी एक बड़ी चुनौती होती है. अगर आप भी हाई राइज बिल्डिंग मे रहते हैं तो आपको कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए. 

  • आग लगने पर पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ऐसा करने से आप गलती जरूर कर लेंगे. 
  • आग लगने पर कई लोग ऊपर से कूदने लगते हैं, लेकिन ऐसा करना खुदकुशी जैसा होता है. इसीलिए कोई ऐसी जगह देखें, जहां आग का खतरा कम हो. 
  • आग लगने की सूचना मिलते ही तुरंत अपने परिवार के साथ सीढ़ियों की तरफ भागें और लिफ्ट का इस्तेमाल भूलकर भी न करें. 
  • सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए अपने साथ कोई डंडा या फिर वाइपर भी लेकर चलें, जरूरत पड़ने पर ये काम आ सकता है. 
  • अगर आग ज्यादा फैल गई है और नीचे जाने का रास्ता नहीं है तो कोशिश करें कि किसी भी तरह छत पर पहुंच जाएं.

PoK में क्यों अलग प्रधानमंत्री रखता है पाकिस्तान? जानें यहां किसकी चलती है सरकार

इन वजहों से लगती है आग

  • हाई राइज बिल्डिंगों में आग लगने की सबसे ज्यादा घटनाएं शॉर्ट सर्किट की वजह से होती हैं. खराब वायरिंग और इलेक्ट्रिसिटी लोड इसका सबसे बड़ा कारण होते हैं. 
  • कई घरों में पूजा के लिए दीपक जलाया जाता है और हवा के कारण ये कई बार आग का कारण बन जाता है. इसीलिए हमेशा दीये या फिर कैंडल को कवर करके रखें. 
  • किचन की चिमनी भी आग लगने की वजह बन सकती है. चिमनी में ब्लॉकेज होने के चलते इसमें जमा तेल आग पकड़ लेता है और फिर ये पूरे फ्लैट में फैल जाती है. 
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Hong Kong Fire, Hong Kong Fire Case, Hong Kong High Rise Building Fire, High-rise Building Fire
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com