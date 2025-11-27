Hong Kong Fire: हाई राइज बिल्डिंग में आग लग जाए तो भूलकर भी न करें ये काम, ऐसे बच सकती है आपकी जान

Hong Kong Fire: हांगकांग में भीषण आग लगने की घटना सामने आई है, यहां कुछ हाई राइज बिल्डिंग आग की चपेट में आ गईं और इसके बाद लोगों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला. बताया जा रहा है कि इस हादसे में अब तक 44 लोगों की मौत हो चुकी है और इससे ज्यादा लोग लापता हैं. मौतों का आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ सकता है, फिलहाल घायलों का इलाज किया जा रहा है. ऐसे में सवाल है कि आखिर हाई राइज बिल्डिंग आग के लिए कितनी सेफ हैं? आइए हम आपको बताते हैं कि अगर हाई राइज बिल्डिंग में आग लग जाए तो क्या नहीं करना चाहिए और कैसे आपकी जान बच सकती है.

इन बातों का रखें ख्याल

हाई राइज बिल्डिंग में आग लगने का खतरा ज्यादा होता है और यहां से लोगों को बाहर निकालना भी एक बड़ी चुनौती होती है. अगर आप भी हाई राइज बिल्डिंग मे रहते हैं तो आपको कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए.

आग लगने पर पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ऐसा करने से आप गलती जरूर कर लेंगे.

आग लगने पर कई लोग ऊपर से कूदने लगते हैं, लेकिन ऐसा करना खुदकुशी जैसा होता है. इसीलिए कोई ऐसी जगह देखें, जहां आग का खतरा कम हो.

आग लगने की सूचना मिलते ही तुरंत अपने परिवार के साथ सीढ़ियों की तरफ भागें और लिफ्ट का इस्तेमाल भूलकर भी न करें.

सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए अपने साथ कोई डंडा या फिर वाइपर भी लेकर चलें, जरूरत पड़ने पर ये काम आ सकता है.

अगर आग ज्यादा फैल गई है और नीचे जाने का रास्ता नहीं है तो कोशिश करें कि किसी भी तरह छत पर पहुंच जाएं.

इन वजहों से लगती है आग