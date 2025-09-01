विज्ञापन

HP Board 2025 10वीं, 12वीं सप्लीमेंट्री परीक्षा के नतीजे घोषित, इस लिंक से करें डायरेक्ट चेक

HP कक्षा 10, 12 सप्लीमेंट्री रिजल्ट 2025 घोषित कर दिया है. ऑफिशियल वेबसाइट hpbose.org पर लिंक एक्टिव हो चुका है.

Read Time: 2 mins
Share
HP Board 2025 10वीं, 12वीं सप्लीमेंट्री परीक्षा के नतीजे घोषित, इस लिंक से करें डायरेक्ट चेक
नई दिल्ली:

HP Board Supplementary Result 2025: हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (HPBOSE) ने HP कक्षा 10, 12 सप्लीमेंट्री रिजल्ट 2025 घोषित कर दिया है. इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट hpbose.org पर अपने कंपार्टमेंट, सप्लीमेंट्री, इम्प्रूवमेंट परीक्षा परिणाम देख सकते हैं. HPBOSE रोल नंबर दर्ज करना होगा.

SMS के जरिए भी देख सकते हैं परिणाम

इस साल, हिमाचल प्रदेश बोर्ड की कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में 79.8 प्रतिशक छात्र पास घोषित किए गए और 83.16 प्रतिशत छात्र HPBOSE कक्षा 12वीं की परीक्षा में पास हुए है. राज्य बोर्ड ने अपने अंकों में सुधार के इच्छुक छात्रों के लिए एक विशेष अवसर परीक्षा आयोजित की थी. एक या एक से अधिक विषयों में जो छात्र पास नहीं हो पाए थे, उनके लिए इस परीक्षा का आयोजित किया गया था. वेबसाइट पर अगर आप परिणाम नहीं देख पा रहे हैं तो एसएमएस के जरिए भी रिजल्ट देख सकते हैं. 

एसएमएस के माध्यम से HBOSE परिणाम देखने का प्रारूप - HP12 रोल नंबर (HP12 206151051) लिखें और 5676750 नंबर पर भेजें. मंडी की कक्षा 10वीं की टॉपर अन्वी सिंह को भी जिले के नए 'एक दिन के लिए उपायुक्त' अभियान के तहत एक दिन के लिए उपायुक्त (DC) के रूप में कार्य करने का अनूठा अवसर दिया गया.

HP Board Supplementary Result 2025: ऐसे करें चेक

  • HPBOSE की आधिकारिक वेबसाइट hpbose.org पर जाएं.
  • "रिजल्ट" सेक्शन में, कक्षा 10 या कक्षा 12 के विकल्प पर क्लिक करें.
  • HPBOSE कम्पार्टमेंट रिजल्ट का लिंक खुल जाएगा.
  • अपना रोल नंबर डालें और रिजल्ट देखें.
  • उत्तीर्ण प्रतिशत और योग्यता स्थिति देखें.
  • भविष्य के संदर्भ के लिए इसे डाउनलोड करें.

ये भी पढ़ें-हिमाचल प्रदेश : हमीरपुर में 1 सितंबर को सभी शिक्षण संस्थान रहेंगे बंद 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
HP Board, Hp Board Result, HP Board Result, Hp Board Result Download Link, Hp Board Result Declared
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com