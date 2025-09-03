विदेश जाकर पढ़ने का है सपना, जानें सरकार के किस स्कालरशिप से विदेशों में कर सकते हैं फ्री पढ़ाई

Free Study Abroad Scholarships: विदेश जाकर पढ़ाई करना हर छात्र का सपना होता है. लेकिन लाखों-करोड़ों की फीस और रहने का खर्च उठा पाना हर किसी के बस की बात नहीं. ऐसे में कई टैलेंटेड स्टूडेंट्स सिर्फ पैसों की वजह से अपना सपना अधूरा छोड़ देते हैं. अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं, अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. भारत सरकार और कई अंतरराष्ट्रीय संस्थान ऐसी स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं, जिनकी मदद से आप विदेशों में करीब-करीब फ्री एजुकेशन पा सकते हैं. आज हम आपको बताएंगे उन टॉप स्कॉलरशिप्स के बारे में, जिन्होंने हजारों भारतीय छात्र बहुत की मामूली से खर्च में फॉरेन में स्टडीज करते हैं.

1. फुलब्राइट-नेहरू मास्टर्स फेलोशिप (Fulbright-Nehru Masters Fellowship)

यह स्कॉलरशिप उन यंग प्रोफेशनल्स और ग्रेजुएट्स के लिए है, जो अमेरिका (US) में मास्टर्स करना चाहते हैं. इसमें आर्ट्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल अफेयर्स, एनवायरनमेंटल साइंस और जेंडर स्टडीज जैसे कोर्स शामिल हैं. इसके तहत ट्यूशन फीस, रहने का खर्च, फ्लाइट का सफर और हेल्थ इंश्योरेंस कवर किया जाता है. आवेदन प्रक्रिया में ऑनलाइन फॉर्म भरना, एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज (SOP) और रिकमेंडेशन लेटर्स जमा करना होता है. इसकी डेडलाइन हर साल आमतौर पर मई-जून के बीच होती है.

2. नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप (NOS)

यह स्कॉलरशिप SC, ST, OBC और EWS कैटेगरी के छात्रों के लिए है. इसके तहत मास्टर्स और पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए अमेरिका, यूके, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया जैसे कई देशों में पढ़ाई की जा सकती है. इसमें ट्यूशन फीस, रहने का खर्च, कंटिजेंसी अलाउंस और हवाई यात्रा का खर्च शामिल है. यह स्कॉलरशिप सिर्फ सोशल्ली डिसएडवांटेज्ड कैटेगरी के छात्रों के लिए बनाई गई है.

3. अगाथा हैरिसन मेमोरियल फेलोशिप (Agatha Harrison Memorial Fellowship_

यह फेलोशिप भारतीय छात्रों के लिए है, जो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड (यूके) में पढ़ाई करना चाहते हैं. इसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट शामिल हैं. इस फेलोशिप के तहत पूरी ट्यूशन फीस, रहने का खर्च और ट्रैवल अलाउंस दिया जाता है. हर साल सिर्फ एक भारतीय छात्र को ही यह अवसर मिलता है.

4. जेएन टाटा एंडोमेंट फॉर हायर एजुकेशन ऑफ इंडियंस (JN Tata Endowment for Higher Education of Indians)

यह स्कॉलरशिप भारतीय छात्रों के लिए है, जो विदेश में मास्टर्स या पीएचडी करना चाहते हैं. इसमें 1 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन स्कॉलरशिप दिया जाता है. इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स को गिफ्ट स्कॉलरशिप भी मिल सकती है. सेलेक्शन प्रोसेस इंटरव्यू और एकेडमिक परफॉर्मेंस पर आधारित होती है.

5. मेहरबाई टाटा एजुकेशन ट्रस्ट स्कॉलरशिप (Meherbai Tata Education Trust Scholarship)

यह स्कॉलरशिप खासतौर पर महिलाओं के लिए है, जिन्होंने किसी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया हो. इसमें सोशल वर्क, एजुकेशन, जेंडर स्टडीज़ और हेल्थ केयर जैसे सब्जेक्ट्स पर पढ़ाई के लिए यूके, यूएसए और यूरोप के देशों में अवसर मिलता है. इसमें आंशिक ट्यूशन फीस और रहने का खर्च कवर किया जाता है.

6. ग्रेट स्कॉलरशिप्स इंडिया (यूके सरकार) Great Scholarships India (UK Government)

यह स्कॉलरशिप भारतीय छात्रों के लिए है, जो यूके में पोस्टग्रेजुएट प्रोग्राम्स करना चाहते हैं. इसके तहत 10,000 यूरो तक की ट्यूशन फीस कवर की जाती है. यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम और यूनिवर्सिटी ऑफ वारविक जैसी टॉप यूनिवर्सिटीज इसके पार्टनर हैं. यह खासतौर पर UK स्टडी एस्पिरेंट्स के लिए डिजाइन की गई है.

7. फुलब्राइट-कलाम क्लाइमेट फेलोशिप (Fulbright-Kalam Climate Fellowship)

यह फेलोशिप रिसर्चर्स और पीएचडी छात्रों के लिए है, जो क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट और एनर्जी जैसे टॉपिक्स पर रिसर्च करना चाहते हैं. यह प्रोग्राम अमेरिका में पढ़ाई और रिसर्च के अवसर देता है. इसमें ट्यूशन फीस, रहने का खर्च, हेल्थ इंश्योरेंस और ट्रैवल खर्च शामिल है. इसकी सबसे खास बात यह है कि यह भारत और अमेरिका के बीच क्लाइमेट रिसर्च कोलेबोरेशन पर फोकस करता है.

8. आगा खान फाउंडेशन इंटरनेशनल स्कॉलरशिप (Aga Khan Foundation International Scholarship)

यह स्कॉलरशिप डिवेलपिंग कंट्रीज के छात्रों के लिए है, जिसमें भारत भी शामिल है. इसमें मास्टर्स और पीएचडी प्रोग्राम्स कवर किए जाते हैं. इसमें 50% ग्रांट और 50% लोन के रूप में ट्यूशन और रहने का खर्च दिया जाता है. आमतौर पर इसकी एप्लीकेशन की डेडलाइन हर साल मार्च में होती है. सेलेक्शन प्रोसेस मेरिट पर आधारित होती है. कैंडिडेट की फाइनेंशियल जरूरतों को भी ध्यान में रखा जाता है.

