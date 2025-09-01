यह है 'पीएम फैक्ट्री' वाला स्कूल! जहां से जवाहरलाल नेहरू भी थे पढ़े!

Prime Minister's School in World: दुनिया भर में कई स्कूल हैं, जहां से एक से एक होनहार निकलते हैं. लेकिन कुछ स्कूल ऐसे होते हैं जो होनहारों की फैक्ट्री बन जाता है. इसमें स्कूल और स्टूडेंट्स दोनों की मेहनत होती है. एक ऐसा ही स्कूल जो वर्ल्ड फेमस है, जहां से कई Prime Minister बनकर निकले हैं. इस स्कूल को 'प्रधानमंत्रियों की फैक्ट्री' कहा जाता है. इस फेमस स्कूल का नाम है हैरो स्कूल (Harrow School) जो ब्रिटेन में हैं. ये दुनिया का टॉप बोर्डिंग स्कूल है. आपको ये बात जानकर खुशी होगी की भारत के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू ने भी Harrow School से पढ़ाई की थी.

इस स्कूल के पुराने छात्रों को ओल्ड हैरोवियन (Old Harrovians) कहा जाता है और इनके बीच कई ब्रिटिश प्रधानमंत्री शामिल हैं, जिनमें विन्सटन चर्चिल (winston churchill), स्टेनली बाल्डविन और रॉबर्ट पील जैसे नाम शामिल हैं.

Harrow School से पढ़ने वाले दुनिया के टॉप लीडर्स

हैरो स्कूल ( Britain Harrow School) ने सिर्फ नेताओं को ही नहीं, बल्कि दुनिया के कई शासकों और राजघरानों के बच्चों को भी तैयार किया. इनमें जॉर्डन के किंग हुसैन (King Hussein of Jordan) गाजी फर्स्ट और उनके पुत्र फैसल सेकेंड (Faisal II), अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी (Qatar Airways), जांजीबार के अली बिन हामुद जैसे नाम शामिल हैं. इस स्कूल के स्टूडेंट्स में कई मिलिट्री कमांडर्स, बिजनेस टाइकून और सामाजिक सुधारक भी हैं.

हैरो स्कूल से निकले नोबेल पुरस्कार विजेजा और साहित्यिक पर्सनालिटी

जॉन विलियम स्ट्रट- नोबेल पुरस्कार (फिजिक्स, 1904)

जॉन गल्सवर्थी- नोबेल पुरस्कार (लिटरेचर, 1932)

विंस्टन चर्चिल- नोबेल पुरस्कार (लिटरेचर, 1953)

लॉर्ड बायरन-राइटर

एंथनी ट्रोलोप- राइटर

सर टेरेंस रैटिगन- राइटर

स्पोर्ट्स, म्यूजिक और एंटरटेनमेंट के बड़े नाम

हैरो स्कूल सिर्फ पढ़ाई तक ही सीमित नहीं है. यहां से कई खेल, संगीत और फिल्म इंडस्ट्री के सितारे निकले हैं. इनमें टेनिस में विम्बलडन के पहले दो चैंपियन स्पेंसर गोर (Spencer Gore) और फ्रैंक हैडो (Frank Hadow) जैसे नाम हैं. इसके अलावा FA कप के फाउंडर सीडब्ल्यू एल्कॉक, इंग्लैंड रग्बी के इंटरनेशनल प्लेयर्स बिली वुनिपोला, मारो इतोजे, हेनरी अरुंडेल, एक्टर्स- बेनेडिक्ट कंबरबैच, एडवर्ड फॉक्स, कैरी एल्वेस, संगीतकार-डेविड डंडास, जेम्स ब्लंट और अन्य प्रमुख पर्सनालिटीज-क्रिस ब्लैकवेल (आइलैंड रिकॉर्ड्स) और जूलियन मेटकाफ (प्रेट ए मैंगर) शामिल हैं.

हैरो स्कूल को क्यों कहते हैं 'प्राइम मिनिस्टर की फैक्ट्री'

इस स्कूल के स्टेटस का कारण सिर्फ एजुकेशन क्वालिटी नहीं है. यहां की डिसिप्लिन, मोरल वैल्यूज और लीडर स्किल्स स्टूडेंट्स को ग्लोबल मंच पर चमकने का अवसर देती है, इसलिए दुनिया के कई प्रधानमंत्री, नोबेल विजेता और ग्लोबल स्टार्स का सफर इसी स्कूल से ही शुरू हुआ और कई पीएम भी यहीं से निकले हैं.

ये भी पढ़ें-शादी के दिन फाड़ दिए जाते हैं दूल्हे के कपड़े, भारत के इस समुदाय में है ये अजीब परंपरा