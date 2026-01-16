विज्ञापन

इस कॉलेज की लड़कियों ने दिखाया मां काली का ऐसा रूप, VIDEO होने लगा वायरल

कॉलेज की लड़कियों ने ऐसी दमदार परफॉर्मेंस दी की ऑडियंस में मौजूद लोगों ने जमकर ताली बजाई और साथ ही स्टैंडिंग ओवेश भी दिया. वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया. सोशल मीडिया पर लोग डांस की खूब तारीफ कर रहे हैं.

उमंग ईस्टर्न इंडिया का सबसे बड़े कॉलेज फेस्ट में से एक है.

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है. जिसमें कुछ कॉलेज की लड़कियां माता रानी के नौ रूपों को पेश करते हुए एक अद्भुत डांस कर रही हैं. यहां वीडियो उमंग 2025 के ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी का बताया जा रहा है. भवानीपुर के उमंग कल्चरल फेस्ट में इन लड़कियों ने एक हाई-एनर्जी परफॉर्मेंस दिया और अब इस परफॉर्मेंस की चर्चा सोशल मीडिया पर हो रही है. वीडियो में डांस करने वाली लड़कियां श्री शिक्षायतन कॉलेज की स्टूडेंट्स बताई जा रही हैं. इन्होंने अपनी ट्रेडिशनल और मॉडर्न फ्यूज़न डांस से स्टेज को आग लगा दी. हर कोई बस इनके डांस में खो गया.

लोगों ने दिया स्टैंडिंग ओवेश

इन लड़कियों ने ऐसी दमदार परफॉर्मेंस दी की ऑडियंस में मौजूद लोगों ने जमकर ताली बजाई और साथ ही स्टैंडिंग ओवेश भी दिया. वहीं सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड होते ही वायरल हो गई. सोशल मीडिया पर लोगों ने डांस की खूब तारीफ की और कहा कि परफॉर्मेंस हो तो ऐसी.

क्या है उमंग फेस्टिवल

उमंग ईस्टर्न इंडिया का सबसे बड़े कॉलेज फेस्ट में से एक है. इसका आयोजन हर साल किया जाता है. ये कोलकाता में आयोजित होता है. इस साल उमंग 2025 फेस्टिवल 25 दिसंबर से शुरू हुआ था जो कि 29 दिसंबर तक चला. इस दौरान हर दिन अलग-अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया. जिसमें कई सारे बच्चों ने हिस्सा लिया और शानदार  परफॉर्मेंस देते हुए  लोगों का दिल जीत लिया. वानीपुर एजुकेशन सोसाइटी कॉलेज इसका आयोजन करती है.

