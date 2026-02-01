1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किए जाने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश के विभिन्न क्षेत्रों के लगभग 30 कॉलेज छात्रों के साथ बातचीत करेंगी. बयान में कहा गया है कि इस पहल के तहत, कॉलेज छात्रों को लोकसभा गैलरी से केंद्रीय बजट का सीधा प्रसारण देखने का अवसर मिलेगा, जिससे उन्हें वर्ष की सबसे महत्वपूर्ण संसदीय कार्यवाही में से एक को देखने का मौका मिलेगा. ये छात्र भारत के विभिन्न राज्यों से वाणिज्य, अर्थशास्त्र, चिकित्सा शिक्षा और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों सहित विभिन्न शैक्षणिक विषयों से आते हैं.

बाद में शाम को, वित्त मंत्री सीतारमण छात्रों से बातचीत करेंगी और बजट की प्रमुख प्राथमिकताओं, भारत के भविष्य के लिए इसके दृष्टिकोण और युवाओं पर इसके प्रभावों पर खुलकर चर्चा करेंगी। बयान में कहा गया है कि छात्र भी इस बातचीत के दौरान अपने विचार, दृष्टिकोण और आकांक्षाएं साझा करेंगे और युवाओं और राष्ट्र के बारे में अपने विचार रखेंगे.