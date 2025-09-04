दिल्ली यूनिवर्सिटी का हिस्ट्री कोर्स: 6 सेमेस्टर में जानें भारत और विश्व का इतिहास

DU BA History Syllabus: क्या आप इतिहास में दिलचस्पी रखते हैं. यूरोप की क्रांतियों, भारत की प्राचीन सभ्यताओं और पूर्वी एशिया के रहस्यों में दिलचस्पी रखते हैं. अगर हां, तो यूनिवर्सिटी (DU) में BA हिस्ट्री आपके लिए एक परफेक्ट कोर्स है. यह सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि आपको समाज, राजनीति, संस्कृति और दुनिया के बदलावों के बारें में बताती हैं. अगर आप इस सेशन से इतिहास में एडमिशन ले चुके हैं, तो 'BA History Syllabus 2025' और डीयू सेमेस्टर वाइज सेलेबस की पूरी जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है. सही जानकारी होने से आप एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं और अपने ग्रेड को मजबूत बना सकते हैं. इस आर्टिकल में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि सेमेस्टर 1 से सेमेस्टर 6 तक कौन-कौन से पेपर और टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं...

सेमेस्टर 1-2: प्रारंभिक इतिहास और प्राचीन विश्व

पेपर 1: भारत का इतिहास-1

पेपर 2: प्राचीन विश्व की सामाजिक संरचनाएं और सांस्कृतिक पैटर्न

पेपर 3: सपोर्टिंग सब्जेक्ट, क्वालिफाइंग लैंग्वेज

पेपर 4: भारत का इतिहास-2

पेपर 5: मध्यकालीन दुनिया के समाज और संस्कृति

पेपर 6: सपोर्टिंग सब्जेक्ट, क्रेडिट भाषा

इन पहले दो सेमेस्टरों में छात्रों को भारत के प्रारंभिक इतिहास और प्राचीन-सामाजिक संरचनाओं की समझ दी जाती है. भाषा पेपर से उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स और एकेडमिक राइटिंग क्षमता भी मजबूत होती है.

सेमेस्टर 3-4: मध्यकालीन और आधुनिक विश्व

पेपर 7: भारत का इतिहास-3 (750-1206)

पेपर 8: आधुनिक पश्चिम का उदय-1

पेपर 9 (ऑप्शनल): अमेरिका हिस्ट्री (1776-1945), सोवियत संघ इतिहास (1917-1964), अफ्रीकी हिस्ट्री (1500–1960s), दक्षिण-पूर्व एशिया इतिहास-19वीं सदी

पेपर 10: सपोर्टिंग सब्जेक्ट, इंटरडिसिप्लिनरी

पेपर 11: भारत का इतिहास-4 (1206-1550)

पेपर 12: आधुनिक पश्चिम का उदय-2

पेपर 13 (ऑप्शनल): अमेरिका का इतिहास (1776–1945), सोवियत संघ का इतिहास (1917–1964), लैटिन अमेरिका का इतिहास (1500–1960s), दक्षिण-पूर्व एशिया का इतिहास 20वीं सदी

पेपर 14: सपोर्टिंग सब्जेक्ट, विषय केंद्रित-1

इन दोनों सेमेस्टर में स्टूडेंट्स मध्यकालीन भारत और आधुनिक पश्चिम के इतिहास की पढ़ाई करते हैं। ऑप्शनल पेपर छात्रों को दुनिया के अन्य हिस्सों का इतिहास जानने का अवसर देते हैं।

सेमेस्टर 5-6: लास्ट लेवल या एडवांस्ड लेयर

पेपर 15: भारत का इतिहास-5 (1550–1605)

पेपर 16: भारत का इतिहास-6 (1750–1857)

पेपर 17: चीन और जापान का इतिहास-1 (1840–1949)

पेपर 18: आधुनिक यूरोप का इतिहास-1 (1780–1939)

पेपर 19: भारत का इतिहास-7 (1605–1750)

पेपर 20: भारत का इतिहास-8 (1857–1950)

पेपर 21: चीन और जापान का इतिहास-2 (1840–1949)

पेपर 22: आधुनिक यूरोप का इतिहास-2 (1780–1939)

पेपर 23: सपोर्टिंग सब्जेक्ट, विषय केंद्रित-2

लास्ट सेमेस्ट में क्या खास है

आखिरी दो सेमेस्टरों में छात्रों को भारत के आधुनिक और साम्राज्यकालीन इतिहास के साथ-साथ चीन, जापान और यूरोप के इतिहास की गहरी जानकारी दी जाती है. ये पेपर उन्हें वैश्विक दृष्टिकोण और तुलना करने की क्षमता भी सिखाते हैं.

डीयू बीए हिस्ट्री सेलेबल डाउनलोड कैसे करें

स्टूडेंस् दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट 'डीयू बीए हिस्ट्री सेमेस्टर वाइज सेलेबस पीडीएफ' सीधे डाउनलोड कर सकते हैं. इससे आप हर सेमेस्टर के पेपर और टॉपिक की पूरी जानकारी अपने पास रख सकते हैं और परीक्षा की तैयारी को संगठित कर सकते हैं.

डीयू बीए हिस्ट्री सेलेबल की जानकारी क्यों जरूरी है

1. सेमेस्टर वाइज सिलेबस जानने से आप समय बचा सकते हैं और फोकस्ड स्टडी कर सकते हैं.

2. हर पेपर के मुख्य टॉपिक और विकल्पों को जानना आपके ग्रेड को बेहतर बनाने में मदद करता है.

3. ऑप्शनल पेपर प्लानिंग से इंटरेस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट चुनने में मदद मिलती है.