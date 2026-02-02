दीपिका पादुकोण एक्ट्रेस ना होतीं तो क्या होतीं, जानें धुरंधर रणवीर सिंह ने क्या कहा

Deepika Padukone ने हाल ही में एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि अगर वह अभिनेत्री नहीं बनतीं, तो इंटीरियर डिजाइनर बनना पसंद करतीं. लेकिन उनके पति और अभिनेता रणवीर सिंह की राय इससे बिल्कुल अलग है. रणवीर का मानना है कि दीपिका एक बेहतरीन वकील साबित होतीं. यह दिलचस्प बातचीत Harper's Bazaar India के साथ एक रैपिड-फायर चैट के दौरान सामने आई, जहां दीपिका ने अपनी जिंदगी के निजी पहलुओं को साझा किया.

दीपिका ने कहा, 'मैं इंटीरियर डिजाइनर होती. लेकिन मेरे पति कहते हैं वकील.' उन्होंने यह भी कहा कि रणवीर की यह सोच अच्छे संदर्भ में है. खास बात यह है कि दीपिका ने अब तक किसी भी फिल्म में वकील का रोल नहीं निभाया है, जिससे रणवीर की यह टिप्पणी फैंस के लिए काफी एक्साइटिंग हो गई है.

यह इंटरव्यू ऐसे समय में आया है जब दीपिका अपनी बेटी Dua Padukone Singh के साथ 'मामा एरा' का आनंद ले रही हैं. उन्होंने अपनी बेटी को अपनी सबसे बड़ी ऑब्सेशन बताया और कहा कि वह अक्सर उसे 'आई लव यू' कहती रहती हैं. उन्होंने एक मजेदार किस्सा भी शेयर किया कि उनके बैग में दो दिन बाद बेटी का आधा खाया हुआ थेपला मिला.

वर्क फ्रंट पर बात करें तो रणवीर सिंह इन दिनों अपनी फिल्म धुरंधर के शानदार रिस्पॉन्स का मजा ले रहे हैं. उनकी परफॉर्मेंस की जमकर तारीफ हो रही है और पार्ट 2 के ऐलान से साफ है कि रणवीर का करियर नई ऊंचाइयों पर है.

दीपिका भी वापसी के लिए तैयार हैं. वह जल्द ही King में शाहरुख खान के साथ नजर आएंगी, जिसका निर्देशन सिद्धार्थ आनंद कर रहे हैं और यह क्रिसमस 2026 पर रिलीज होगी. इसके अलावा, वह निर्देशक Atlee की अगली फिल्म में भी हैं, जिसे अस्थायी रूप से AA22XA6 कहा जा रहा है और इसमें Allu Arjun मुख्य भूमिका में हैं. Atlee ने दीपिका को अपना 'लकी चार्म' बताया है और कहा है कि फैंस उन्हें एकदम अलग अंदाज में देखेंगे.