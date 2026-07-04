CTET पहली बार में कैसे पास करें? जानिए यहां 90 दिन का स्टडी प्लान और जरूरी टिप्स

How to crack CTET In First Attempt : अगर आपका सपना शिक्षक बनने का है, तो CTET पास करना बहुत जरूरी है. हर साल लाखों छात्र इस परीक्षा में बैठते हैं, लेकिन पहली ही कोशिश में पास होने वाले छात्र सही तरीके से तैयारी करते हैं. सिर्फ ज्यादा देर तक पढ़ना काफी नहीं होता. जरूरी ये है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं और कितना दोहरा रहे हैं. अगर शुरुआत से ही सही प्लान बनाकर पढ़ाई करें, NCERT की किताबों पर ध्यान दें, पुराने प्रश्नपत्र हल करें और मॉक टेस्ट देते रहें, तो पहली बार में CTET पास करना बिल्कुल संभव है. आइए जानते हैं आसान और असरदार तैयारी का तरीका.

अगर आप सरकारी या सरकारी सहायता वाले स्कूल में शिक्षक बनना चाहते हैं, तो CTET आपके लिए जरूरी परीक्षा है. इसे पास करने के बाद केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, आर्मी पब्लिक स्कूल और कई दूसरे स्कूलों में शिक्षक की नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं. पहली बार में परीक्षा पास होने से आपका समय भी बचता है और आत्मविश्वास भी बढ़ता है.

पढ़ाई शुरू करने से पहले परीक्षा का पूरा पैटर्न समझ लें. CTET में दो पेपर होते हैं. पेपर-1 उन लोगों के लिए है जो कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाना चाहते हैं. पेपर-2 उन लोगों के लिए है जो कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाना चाहते हैं. अगर आप दोनों कक्षाओं के लिए शिक्षक बनना चाहते हैं, तो दोनों पेपर दे सकते हैं. परीक्षा में 150 सवाल पूछे जाते हैं और हर सवाल एक नंबर का होता है.

सबसे पहले ये देख लें कि परीक्षा में कौन-कौन से विषय पूछे जाएंगे. फिर उसी के हिसाब से पढ़ाई की योजना बनाएं. शुरुआत NCERT की किताबों से करें. हर दिन मैथ्स, इनवायरमेंटल स्टडीज (EVS), हिंदी, इंग्लिश और चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी (CDP) जैसे विषयों की पढ़ाई करें. साथ ही पुराने पेपर सॉल्व करें और हर हफ्ते कम से कम एक मॉक टेस्ट जरूर दीजिए. इससे आपकी तैयारी बेहतर होगी और परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने का भरोसा भी बढ़ेगा.

अगर परीक्षा में 60 से 90 दिन का समय बचा है, तो रोज 5 से 7 घंटे पढ़ाई करें. हर दिन 2 से 3 विषय जरूर पढ़ें. 30 से 45 मिनट सिर्फ रिवीजन के लिए रखें. दिन के आखिर में 20 से 30 MCQs हल करके अपनी तैयारी जांचें. हर सप्ताह एक फुल लेंथ या सेक्शनल मॉक टेस्ट दें. जिन विषयों में कम नंबर आएं, अगले हफ्ते उन पर ज्यादा समय दें.

रोज थोड़ा-थोड़ा पढ़ने की आदत बनाएं और पढ़ाई में लगातार बने रहें. छोटे-छोटे नोट्स तैयार करें, ताकि रिवीजन आसान हो जाए. हर मॉक टेस्ट के बाद अपनी गलतियां जरूर देखें और उन्हें दोबारा न दोहराएं. याद रखें, पहली बार में CTET पास करने के लिए सबसे जरूरी चीज है सही प्लान, रोज की पढ़ाई और लगातार प्रैक्टिस.

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