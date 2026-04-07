BEd कर लिया है तो अब ऐसे पाएं सरकारी टीचर की नौकरी, जानें एग्जाम से लेकर सैलरी की जानकारी

अगर आपने BEd पूरा कर लिया है और अब सरकारी टीचर बनने का सपना देख रहे हैं, तो आपके लिए कई अच्छे मौके खुल जाते हैं. लेकिन सिर्फ BEd की डिग्री होने से काम पूरा नहीं होता, इसके बाद सही एग्जाम और प्रोसेस को समझना बहुत जरूरी होता है. आज के समय में टीचिंग लाइन में करियर बनाना काफी सिक्योर और सम्मानजनक माना जाता है. ऐसे में ये जानना जरूरी है कि BEd के बाद सरकारी नौकरी पाने के लिए कौन-कौन से कदम उठाने होते हैं, कौन सी परीक्षाएं देनी होती हैं और किस लेवल पर क्या योग्यता चाहिए.

BEd के बाद क्या करना जरूरी है

BEd करने के बाद सबसे पहला कदम होता है TET या CTET जैसी परीक्षाएं पास करना. ये परीक्षाएं आपकी टीचिंग के लिए योग्यता तय करती हैं. अगर आप केंद्र सरकार के स्कूल जैसे KVS या NVS में जाना चाहते हैं तो CTET पास करना जरूरी है. वहीं अलग-अलग राज्यों में अपनी TET परीक्षा होती है, जिसे पास करना जरूरी होता है.

टीचर बनने के अलग-अलग लेवल

सरकारी टीचर बनने के भी अलग-अलग लेवल होते हैं. TGT के तहत आप 6 से 10वीं तक पढ़ाते हैं, जिसके लिए ग्रेजुएशन और BEd के साथ TET पास होना जरूरी है. PGT के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन यानी MA या MSc के साथ BEd चाहिए होता है, इसमें आप 11वीं और 12वीं को पढ़ाते हैं. वहीं PRT लेवल पर 1 से 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है, जिसमें कई राज्यों में DElEd को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है.

सरकारी स्कूलों में मौके

अगर आप केंद्रीय विद्यालय या नवोदय विद्यालय में नौकरी करना चाहते हैं, तो इनकी वैकेंसी आने पर आवेदन कर सकते हैं. यहां सैलरी और सुविधाएं काफी अच्छी होती हैं. इसके अलावा DSSSB और राज्य स्तर के SSC एग्जाम के जरिए भी सरकारी टीचर बनने का मौका मिलता है.

सैलरी और सुविधाएं

सरकारी टीचर की नौकरी में शुरुआत में लगभग 45,000 से 65,000 रुपये तक सैलरी मिल सकती है. इसके साथ मेडिकल सुविधा, पेंशन और HRA जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं, जो इस नौकरी को और अट्रैक्टिव बनाती हैं.

सिलेक्शन प्रोसेस

टीचर बनने के लिए आमतौर पर रिटन एग्जाम देना होता है, जिसमें जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स और आपके विषय से जुड़े सवाल आते हैं. इसके बाद कुछ संस्थानों में इंटरव्यू भी लिया जाता है. अंत में मेरिट लिस्ट के आधार पर सिलेक्शन होता है.

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