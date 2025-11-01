विज्ञापन

10वीं पास के लिए यहां निकली सैकड़ों पदों पर भर्ती, सीधे इंटरव्यू देकर मिलेगी नौकरी

Cochin Shipyard Vacancy: इन सैकड़ों पदों पर 58 साल तक के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, इसके लिए 10वीं पास होना जरूरी है. साथ ही हर महीने कितना वेतन मिलेगा, इसकी जानकारी भी दी गई है.

10वीं पास के लिए वेकेंसी

Cochin Shipyard Vacancy: नौकरी की तलाश कर रहे 10वीं पास लोगों के लिए भर्ती होने का शानदार मौका है. कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड ने ऐसे उम्मीदवारों के लिए भर्ती निकाली है. खास बात ये है कि इस भर्ती में सीधे इंटरव्यू से सेलेक्शन होगा, यानी कोई भी लिखित परीक्षा नहीं ली जाएगी. हालांकि इस भर्ती में सिर्फ केरल के लोग ही आवेदन कर सकते हैं. उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट cochinshipyard.in पर जाकर इसके लए आवेदन कर सकते हैं. साथ ही भर्ती से जुड़ी बाकी जानकारी भी यहीं से मिलेगी. 

कितने पदों पर निकली है नौकरी?

कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड ने कुल 308 पदों पर भर्ती निकाली है. ये तमाम वेकेंसी कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर हैं. ये देश की सबसे बड़ी जहाज निर्माण और जहाजों की मरम्मत करने वाली कंपनी है और हजारों लोग यहां काम करते हैं, जिनमें बड़ी संख्या केरल के लोगों की है. 

इन पदों पर भर्ती 

कोच्चि शिपयार्ड में एमईटीआई हॉस्टल सुपरिटेंडेंट/वार्डन के पदो पर ये भर्तियां निकाली गई हैं. ये भर्ती सिर्फ भारतीय नौसेना के पूर्व कर्मचारियों के लिए है, जिन्होंने चीफ पेटी ऑफिसर, मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर-I, या मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर 2 के रूप में सेवा दी हो. इसमें पांच साल के कॉन्ट्रैक्ट के तहत सेलेक्शन किया जाएगा. उम्मीदवारों की उम्र 58 साल तक हो सकती है. 

कितना होगा वेतन?

नोटिफिकेशन के मुताबिक पहले साल में ₹36,500 प्रति माह का वेतन दिया जाएगा, इसके बाद हर साल वेतन में इजाफा होगा. उम्मीदवारों को हिंदी और अंग्रेजी का ज्ञान होना जरूरी है. इसके अलावा कंप्यूटर की जानकारी पर वरीयता मिलेगी. आवेदन का ऑनलाइन शुल्क 300 रुपये रखा गया है. वहीं एससी-एसटी उम्मीदवारों के लिए आवेदन मुफ्त होगा. 

कब तक कर सकते हैं आवेदन?

इन तमाम पदों पर भर्ती के लिए आवेदन 27 अक्टूबर से शुरू हो चुके हैं और 7 नवंबर तक उम्मीदवार अपना आवेदन कर सकते हैं. वेकेंसी की ज्यादा जानकारी के लिए आप cochinshipyard.in पर जाकर देख सकते हैं. 

