CMAT 2026 Registration: कॉमन मैनेजमेंट टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, ऐसे करें अप्लाई

CMAT 2026 Registration Link: राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) ने कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट (CMAT) 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट cmat.nta.nic.in पर 17 नवंबर, 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन शुल्क जमा करने की आखिर तारीख 18 नवंबर, 2025 है.एप्लीकेशन फॉर्म सुधार विंडो 20 नवंबर से 21 नवंबर, 2025 तक खुली रहेगी.

एप्लीकेशन फीस

सीएमएटी 2026 एक कंप्यूटर-आधारित परीक्षा (CBT) के रूप में आयोजित की जाएगी, जिसमें मात्रात्मक तकनीक, डेटा व्याख्या, तार्किक तर्क, भाषा समझ, सामान्य जागरूकता और नवाचार एवं उद्यमिता में कौशल का आकलन किया जाएगा. जनरल कैटगरी के उम्मीदवारों को 2500 रु शुल्क का भुगतान करना होगा. वहीं महिला उम्मीदवारों के लिए और आरक्षित श्रेणियों (सामान्य-ईडब्ल्यूएस, एससी/एसटी, ओबीसी-एनसीएल, दिव्यांग/दिव्यांग, और तृतीय लिंग) के उम्मीदवारों को 1,250 रुपये का भुगतान करना होगा.

हेल्पलाइन नंबर

किसी भी प्रश्न के लिए उम्मीदवार एनटीए हेल्पलाइन 011-40759000 पर संपर्क कर सकते हैं या cmat@nta.ac.in पर ईमेल कर सकते हैं. डिटेल्स जानकारी और अपडेट के लिए, उम्मीदवार आधिकारिक CMAT वेबसाइट cmat.nta.nic.in देखें.

CMAT 2026 Registration: ऐसे करें अप्लाई

आधिकारिक NTA CMAT वेबसाइट cmat.nta.nic.in) पर जाएं.

होमपेज पर "CMAT 2026 पंजीकरण" लिंक पर क्लिक करें.

अपना लॉगिन क्रेडेंशियल बनाने के लिए आवश्यक विवरण प्रदान करके पंजीकरण करें.

लॉगिन करें और CMAT 2026 आवेदन पत्र भरें.

उपलब्ध भुगतान विधियों के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

फॉर्म जमा करें और पुष्टिकरण पृष्ठ डाउनलोड करें.

