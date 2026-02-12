CBSE नई एग्जाम गाइडलाइंस और ऑन-स्क्रीन मार्किंग पर कल करेगा लाइव वेबकास्ट, इस लिंक पर देख सकेंगे लाइव

इवैल्यूएशन के तरीके में एक बड़ा बदलाव करते हुए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) ने 2026 से क्लास 12 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) को फिर से शुरू करने का फैसला किया है. जिसका मकसद असेसमेंट प्रोसेस में एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी और एक्यूरेसी को बढ़ाना है. OSM एक डिजिटल सिस्टम है, जिसमें स्कैन की गई आंसर शीट को टीचर कंप्यूटर पर इवैल्यूएट करते हैं, और मार्क्स सॉफ्टवेयर से ऑटोमैटिकली कैलकुलेट हो जाते हैं. ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) सिस्टम से जुड़ी जरूर गाइडलाइंस बताने के लिए CBSE ने 13, फरवरी को अपने बोर्ड से जुड़े सभी स्कूलों के प्रिंसिपल के लिए लाइव वेबकास्ट रखा है.

एक नोटिस जारी करते हुए CBSE ने बताया, बोर्ड एग्जाम 2026 कराने के तरीकों पर एक लाइव वेबकास्ट होगा. इसमें बोर्ड से जुड़े सभी स्कूलों के प्रिंसिपल को शामिल होने के लिए बुलाया गया है. इस सेशन का मकसद तय प्रोग्राम के मुताबिक एग्जाम कराने और ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) सिस्टम के लिए गाइडलाइंस समझाना है.

CBSE ने एक बयान में कहा, "एग्जाम बड़े लेवल पर होते हैं, जिनके लिए एग्जाम और इवैल्यूएशन सेंटर दोनों पर बहुत ध्यान से प्लानिंग और बिना किसी रुकावट के उन्हें पूरा करने की ज़रूरत होती है, इसलिए CBSE हर साल एग्जाम और इवैल्यूएशन प्रोसेस में शामिल सभी लोगों को बदली हुई पॉलिसी और नए तरीकों के बारे में बताने के लिए एक लाइव वेबकास्ट करता है".

11 बजे शुरू होगा वेबकास्ट

वेबकास्ट 13 फरवरी को सुबह 11 बजे शुरू होगा, जो कि दो घंटे के लिए होगा. इसे CBSE के ऑफिशियल YouTube चैनल पर स्ट्रीम किया जाएगा. स्कूल इस लिंक का इस्तेमाल करके या YouTube पर "BoardExams@CBSE" सर्च करके जुड़ सकते हैं. वेबकास्ट की शुरुआत CBSE चेयरपर्सन राहुल सिंह (IAS) के कीनोट एड्रेस से होगी. बोर्ड ने भरोसा जताया कि यह सेशन आने वाले CBSE बोर्ड एग्जाम 2026 को आसानी से कराने के लिए स्टेकहोल्डर्स को तैयार करेगा.

46 लाख स्टूडेंट्स परीक्षा में होंगे शामिल

बता दें कि 17 फरवरी से CBSE बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही हैं. भारत और विदेश के 26 देशों में 31,000 से ज़्यादा एफिलिएटेड स्कूलों के स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम में भाग लेने वाले हैं. भारत और विदेश में 8,074 से ज़्यादा सेंटर्स पर लगभग 46 लाख स्टूडेंट्स के एग्जाम देने की उम्मीद है.

