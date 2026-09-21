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Sep 21, 2026
CBSE Date Sheet 2027 LIVE: साल 2027 में CBSE 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा देने वाले लाखों छात्रों के लिए इस हफ्ते बड़ी अपडेट आ सकती है. पिछले सालों के ट्रेंड को देखते हुए उम्मीद है कि बोर्ड इस वीक या अगले कुछ हफ्तों में एग्जाम शेड्यूल जारी कर सकता है. हालांकि, बोर्ड की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं की गई है. परीक्षाएं फरवरी 2027 से शुरू होने की संभावना है. बता दें डेटशीट जारी होने के बाद स्टूडेंट cbse.gov.in से डाउनलोड कर सकेंगे.
CBSE Date Sheet 2027 LIVE UPDATES:
CBSE Class 10 Exam 2027 : पिछले साल कब आई थी फाइनल डेटशीट?
पिछले साल CBSE ने बोर्ड परीक्षाओं की फाइनल डेटशीट परीक्षा शुरू होने से करीब 110 दिन पहले जारी की थी. जिससे छात्रों को रिवीजन और एग्जाम स्ट्रेटजी बनाने के लिए पर्याप्त समय मिल गया था.
CBSE Exam Time Table: डेटशीट जारी होने के बाद ऐसे करें डाउनलोड
- CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in पर जाएं.
- अब आप होमपेज पर उपलब्ध "CBSE Date Sheet 2027" लिंक पर क्लिक करिए.
- Class 10 या Class 12 का ऑप्शन चुनिए.
- PDF फाइल स्क्रीन पर खुल जाएगी.
- डेटशीट डाउनलोड करें और सब्जेक्टवाइज टाइमटेबल देखें.