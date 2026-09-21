CBSE Date Sheet 2027 LIVE: साल 2027 में CBSE 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा देने वाले लाखों छात्रों के लिए इस हफ्ते बड़ी अपडेट आ सकती है. पिछले सालों के ट्रेंड को देखते हुए उम्मीद है कि बोर्ड इस वीक या अगले कुछ हफ्तों में एग्जाम शेड्यूल जारी कर सकता है. हालांकि, बोर्ड की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं की गई है. परीक्षाएं फरवरी 2027 से शुरू होने की संभावना है. बता दें डेटशीट जारी होने के बाद स्टूडेंट cbse.gov.in से डाउनलोड कर सकेंगे.

CBSE Date Sheet 2027 LIVE UPDATES: