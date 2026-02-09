CTET Paper Cancelled: CTET परीक्षा कहां-कहां हो गई रद्द? जानें कब निकलेगी नई तारीख

CTET Paper Cancelled: सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) ने बिहार में अपने दो एग्जाम सेंटर्स पर CTET पेपर 2 कैंसिल (CTET Paper Cancelled) कर दिया है. सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (CTET) 2026 परीक्षा 7 और 8 फरवरी को देशभर के 132 शहरों में पेन-एंड-पेपर मोड में आयोजित हुई थी. हालांकि बिहार के दो एग्जाम सेंटर्स पर CTET एग्जाम को कैंसिल करना पड़ा है. CBSE ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए पेपर कैंसिल होने की जानकारी देते हुए लिखा, 'देश भर में CTET के लिए 1803 एग्जाम सेंटर में से, 1801 एग्जाम सेंटर पर पेपर-2 सफलतापूर्वक हो चुका है. लेकिन, वैशाली (हाजीपुर) के 02 सेंटर (125016 - ST. JOHN'S ACADEMY, BASMATI NAGAR और 125014 - LAKSHYA INTERNATIONAL ACADEMY) पर पेपर-2 का एग्जाम ज़रूरी वजहों से नहीं हो सकी. इन 2 सेंटर पर अलॉट किए गए कैंडिडेट्स का री-एग्जाम 15 दिनों के अंदर होगा. एग्जाम का बदला हुआ शेड्यूल संबंधित कैंडिडेट्स को अलग से बता दिया जाएगा. इन कैंडिडेट्स को हुई परेशानी के लिए खेद है.

Out of 1803 examination centres for the CTET across the country, Paper - 2 has been conducted successfully at 1801 examination centes.

However, examination of Paper - 2 at 02 centres at Vaishali (Hajipur) (125016 - ST. JOHN'S ACADEMY, BASMATI NAGAR and 125014 - LAKSHYA… — CBSE HQ (@cbseindia29) February 7, 2026

क्या होता है CTET एग्जाम

यह एग्जाम CBSE साल में दो बार कंडक्ट करता है और इसे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और दूसरे सरकारी और एडेड स्कूलों में टीचर बनने के लिए एक ज़रूरी क्वालिफिकेशन माना जाता है.CTET में दो पेपर होते हैं. पेपर I उन कैंडिडेट्स के लिए होता है, जो क्लास 1 से 5 तक पढ़ाना चाहते हैं. वहीं पेपर 2 उन कैंडिडेट्स के लिए होता है, जो क्लास 6 से 8 तक पढ़ाना चाहते हैं. ये पेपर मल्टीपल-चॉइस होते हैं. जो उम्मीदवार इस एग्जाम को पास करते हैं, वो देश भर के सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड और मान्यता प्राप्त स्कूलों में क्लास 1 से 8 तक पढ़ाने के लिए एलिजिबल होते हैं.

बता दें इस साल कुल 25,30,581 कैंडिडेट्स ने एग्जाम के लिए रजिस्टर किया था. 18 दिसंबर को रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बंद होने से पहले आखिरी 48 घंटों में 7.6 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशन मिले थे.

बिहार में किस दिन होगा CTET एग्जाम

बोर्ड के मुताबिक 15 दिनों के अंदर दोबारा एग्जाम कराया जाएगा. जिन भी उम्मीदवारों का एग्जाम कैंसिल हुआ है . उन्हें एग्जाम की ताकीख और एग्जाम सेंटर के बारे में बता दिया जाए