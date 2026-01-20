CBSE जल्द जारी करेगा बोर्ड परीक्षाओं का एडमिट कार्ड, इस लिंक पर जाकर कर सकते हैं डाउनलोड

CBSE Admit Card: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की तरफ से 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए जल्द ही एडमिट कार्ड जारी किए जा सकते हैं. लाखों छात्र इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. बोर्ड की तरफ से प्राइवेट छात्रों के लिए पहले ही एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया था, जिसके बाद रेग्युलर छात्रों के लिए भी इसे जारी किया जा सकता है. इस साल CBSE बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी से शुरू हो रही हैं, यानी छात्रों के पास एक महीने से भी कम का वक्त बचा है. आइए जानते हैं कि एडमिट कार्ड जारी होने पर इसे कैसे डाउनलोड किया जा सकता है.

कब तक जारी हो सकता है एडमिट कार्ड?

CBSE की तरफ से आमतौर पर बोर्ड परीक्षाओं से एक हफ्ते या 10 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी किए जाते हैं. यानी फरवरी में एडमिट कार्ड जारी होने की उम्मीद है. परीक्षा देने के लिए छात्रों के पास एडमिट कार्ड होना जरूरी है, जिसमें उनकी तमाम जानकारी मौजूद होती है. बिना इसके छात्रों को परीक्षा देने की इजाजत नहीं दी जाएगी और एंट्री भी नहीं मिलेगी.

ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

एडमिट कार्ड जारी होने के बाद सबसे पहले बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाएं

वेबसाइट पर कक्षा 10 या 12 के एडमिट कार्ड का लिंक दिखेगा, इस पर क्लिक करें

यहां लॉगइन करने के बाद एडमिट कार्ड आपके सामने खुल जाएगा

यहीं से एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और भविष्य के लिए इसका साफ प्रिंटआउट ले लें

एडमिट कार्ड में किसी भी तरह की गलती दिखे तो तुरंत स्कूल से संपर्क करें

स्कूलों की तरफ से दी जाएगी जानकारी

एडमिट कार्ड जारी होने की सूचना स्कूलों की तरफ से भी छात्रों को दी जाएगी. किसी छात्र को अगर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में कोई परेशानी आ रही हो तो वो अपने स्कूल से संपर्क कर सकता है. परीक्षा से जुड़ी सटीक जानकारी के लिए छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट को फॉलो करें.

