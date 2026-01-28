विज्ञापन

Ajit Pawar Family Tree: अजित पवार के परिवार में कौन-कौन हैं? जानें किसके सबसे ज्यादा करीब

Ajit Pawar Family Tree: महाराष्ट्र के बड़े नेता अजित पवार का प्लेन क्रैश हो गया, क्रैश लैंडिंग के बाद प्लेन ने आग पकड़ ली और ये नजारा काफी भयावह था.

Read Time: 3 mins
Share
Ajit Pawar Family Tree: अजित पवार के परिवार में कौन-कौन हैं? जानें किसके सबसे ज्यादा करीब
प्लेन हादसे में अजित पवार की मौत

Ajit Pawar Family Tree:  राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के बड़े नेता अजित पवार का प्लेन दुर्घटना का शिकार हुआ है. बारामती जाते हुए रास्ते में अचानक प्लेन में खराबी आई और इसकी क्रैश लैंडिंग हुई. इसके बाद प्लेन में तुरंत आग लग गई. इस प्लेन हादसे में अजित पवार की मौत हो गई. उनके साथ सवार तीन लोगों की भी इस हादसे में दर्दनाक मौत हो गई. ऐसे में आज हम आपको बता रहे हैं कि अजित पवार के परिवार में कौन-कौन हैं और उनके सबसे करीब कौन थे.  

अजित पवार के परिवार में कौन-कौन?

अजित पवार के परिवार में उन्हें मिलाकर कुल चार लोग हैं. इसमें उनकी पत्नी सुनेत्रा, बड़े बेटे पार्थ और छोटे बेटे जय पवार शामिल हैं. अक्सर वो तमाम इवेंट्स में अपने परिवार के साथ नजर आते थे. पवार की पत्नी अक्सर उनके साथ चुनावी रैली में भी नजर आती थीं. अजित पवार के बड़े बेटे पार्थ चुनाव भी लड़ चुके हैं, हालांकि उन्हें बड़े अंतर से हार का सामना करना पड़ा. अजित पवार अपनी पत्नी के सबसे करीब थे. 

अजित पवार के बाकी परिवार की बात करें तो उनके बड़े भाई का नाम श्रीनिवास पवार है, जो एक बिजनेसमैन हैं. दोनों भाइयों का रिश्ता काफी अच्छा था. उनके चाचा शरद पवार हैं, जो महाराष्ट्र की राजनीति के एक बड़े दिग्गज हैं. शरद पवार की बेटी का नाम सुप्रिया सुले है, जो एनसीपी की ही एक बड़ी नेता हैं. सुप्रिया सुले की बेटी का नाम रेवती और बेटे का नाम विजय है. 

अजित पवार का सफर

अजित पवार का जन्म 22 जुलाई 1959 को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के देओलाली प्रवरा गांव में हुआ था. अजित पवार शरद पवार के बड़े भाई अनंतराव पवार के बेटे थे. अनंतराव पवार मुंबई के मशहूर राजकमल स्टूडियो में काम करते थे. पिता के निधन के बाद अजित पवार को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर परिवार की जिम्मेदारी संभालनी पड़ी. अजित पवार ने 1982 में एक सहकारी चीनी कारखाने के बोर्ड सदस्य के रूप में राजनीति में कदम रखा. इस दौरान उनके चाचा शरद पवार उस राजनीतिक दिग्गज बन चुके थे. उनके साथ मिलकर अजित पवार ने राजनीति की बारीकियों को सीखा. 

प्लेन में कौन सी होती है सबसे सुरक्षित सीट, क्रैश में जिंदा बचने के होते हैं चांस

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Ajit Pawar Plane Crash, Ajit Pawar Family, Ajit Pawar Family Tree
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com