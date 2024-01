"सीरीज में निश्चित रूप से परिणाम आएगा यदि...". दूसरे टेस्ट मैच के बाद केविन पीटरसन के रिएक्शन ने मचाई धूम

kevin pietersen रिएक्शन वायरल

Kevin Pietersen viral reaction IND vs SA: दूसरा टेस्ट मैच भारत ( IND vs SA) ने 7 विकेट से जीत लिया. सीरीज 1-1 की बराबरी पर खत्म हुआ. बता दें कि यह टेस्ट मैच काफी अबतक का सबसे छोटा टेस्ट मैच रहा. इस टेस्ट में केवल 642 गेंदें ही फेंकी गई. भारत की टीम पहली बार केपटाउन में टेस्ट जीतने में सफल रही है. वहीं, टेस्ट मैच के जल्द खत्म होने के बाद कई पूर्व दिग्गजों ने इसपर रिएक्ट करना शुरू कर दिया है. ऐसे में इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज केविन पीटरसन (Kevin Pietersen on IND vs SA 2nd Test) ने भी इसपर रिएक्ट किया और सोशल मीडिया मंच पर मजाकिया पोस्ट शेयर कर पिच को ट्रोल करने की कोशिश की है. पीटरसन ने अपने पोस्ट में लिखा," केपटाउन में तीसरे और निर्णायक टेस्ट मैच को खेलने के लिए पर्याप्त समय है. सीरीज में निश्चित रूप से परिणाम आएगा और खिलाड़ी घर जाने के लिए अपनी निर्धारित उड़ानें नहीं चूकेंगे."