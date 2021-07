SSC JE 2020 paper 1 result: जारी हुए सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के परिणाम, यहां डायरेक्ट करें चेक

जूनियर इंजीनियर (सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स) परीक्षा, 2020 के पेपर 1 में उपस्थित होने वाले सभी उम्मीदवारों के विस्तृत अंक 10 जुलाई को जारी किए जाएंगे. SSC JE 2020 पेपर 1 की अंतिम उत्तर कुंजी 7 जुलाई को जारी की जाएगी.

SSC JE 2020 पेपर 1 परीक्षा 22 मार्च से 24 मार्च तक कंप्यूटर आधारित मोड में आयोजित की गई थी.

SSC JE 2020 परिणाम (सिविल इंजीनियरिंग)

SSC JE 2020 परिणाम (इलेक्ट्रिकल / मैकेनिकल इंजीनियरिंग)

SSC JE 2020 result: कैसे करें चेक

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाएं.

स्टेप 2- “Junior Engineer (Civil, Mechanical, Electrical and Quantity Surveying & Contracts) Examination, 2020 – Declaration of result of Paper-I for shortlisting of candidates for appearing in Paper-II (Descriptive Paper)” लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3- मांगी गई जानकारी भरें.

स्टेप 4- रिजल्ट आपके सामने होगा.

स्टेप 5- अब रिजल्ट को डाउनलोड कर लें.

स्टेप 6- भविष्य के लिए प्रिंटआउट लेना न भूलें.