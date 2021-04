SSC: फेज VIII सिलेक्शन पोस्ट के लिए जारी हुई आंसर की, जानें- कैसे करना चेक

SSC ने 12 अप्रैल को परीक्षा के नतीजे घोषित किए थे और अगले चरण के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार की थी. जो उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए वह इन आसान स्टेप्स को फॉलो कर डाउनलोड करें आंसर की.

SSC answer key: जानें- कैसे आंसर की करें डाउनलोड

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाएं.

स्टेप 2- "VIII/2020/selection post Examinations(i.e Matriculation, Higher Secondary and Graduation and Graduation and Above-Level Posts)- Uploading of Final Answer Keys along with Question Papers" लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3- मांगी गई जानकारी भरें.

स्टेप 4- आंसर की आपके सामने होगी.

स्टेप 5- अब इसे डाउनलोड कर लें.

स्टेप 6- भविष्य के लिए प्रिंटआउट लेना न भूलें.

बता दें, फैकल्टी उम्मीदवारों के लिए 27 अप्रैल से 26 मई तक एक महीने की अवधि के लिए उपलब्ध होगा.