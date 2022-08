NEET Answer Key 2022 Latest News: NTA आज नहीं जारी करेगी नीट आंसर की, जानें कब देख पाएंगे उत्तर कुंजी

JEE Advanced admit card 2022: जानें कब आ रहा है एडमिट कार्ड और डाउनलोड करने के लिए क्या है जरुरी डॉक्यूमेंट

उम्मीदवार एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके नीट यूजी 2022 आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं. NEET UG 2022 उत्तर कुंजी पीडीएफ फाइल स्क्रीन पर दिखाई देगी, डाउनलोड करें और भविष्य में उपयोग के लिए एक प्रिंट आउट लेकर रख लें. NEET 2022 उत्तर कुंजी पर आपत्तियां उठाने के लिए, उम्मीदवारों को प्रति प्रश्न 200 रुपये का भुगतान करना होगा.

NEET UG 2022: मेडिकल कोर्स और फुल फॉर्म

MBBS - Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery

BDS - Bachelor of Dental Surgery

BHMS - Bachelor of Homeopathic Medicine and Surgery

BUMS - Bachelor in Unani Medicine and Surgery

BAMS - Bachelor of Ayurveda, Medicine and Surgery

BPT - Bachelor of Physio Therapy

BVSc - Bachelor of Veterinary Science

BNYS - Bachelor of Naturopathy and Yoga Sciences

BSMS - Bachelor of Siddha Medicine and Surgery

BSc Nursing - Bachelor of Science in Nursing.

