NEET 2024: डॉक्टर बनना चाहते हैं और कर रहे नीट परीक्षा की तैयारी तो जानिए आखिरी एमबीबीएस के लिए कितने अंक की होती है जरूरत 

NEET 2024: डॉक्टर बनना चाहते हैं और कर रहे नीट परीक्षा की तैयारी तो जानिए

How many marks are required in NEET for MBBS: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने आगामी वर्ष की परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया है. इसके मुताबकि नीट 2024 यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट का आयोजन 5 मई को किया जाना है. फिलहाल सिर्फ नीट 2024 एग्जाम (NEET 2024 Exam) की तारीख जारी की है. इसके नोटिफिकेशन और नीट के लिए फॉर्म भरने की प्रक्रिया जनवरी 2024 में शुरू की जाएगी. भले ही इस परीक्षा के लिए फॉर्म अब तक नहीं भरे गए हैं, लेकिन मेडिकल स्टूडेंट द्वारा नीट 2024 की तैयारी शुरू कर दी गई है. अगर आप भी डॉक्टर बनना चाहते हैं और नीट परीक्षा की तैयारियों में लगे हुए हैं तो आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि डॉक्टर बनने के लिए नीट परीक्षा में आखिर कितने अंकों की जरूरत होती है, यानी कितने मार्क्स लाने होते हैं. तो आइये जानते हैं-