MP Board Class 9, 11 Result 2021: जारी हुए रिजल्ट, यहां डायरेक्ट करें चेक

रिपोर्ट्स के अनुसार, बोर्ड ने कक्षा 9वीं और 11वीं के परिणाम नवंबर 2020 में आयोजित पुनरीक्षण परीक्षा और फरवरी 2021 में आयोजित अर्ध-वार्षिक परीक्षाओं के आधार पर घोषित किए हैं.

MP Board Class 9, 11 Result 2021: जानें- कैसे करना है चेक

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट vimarsh.mp.gov.in. पर जाएं.

स्टेप 2- 'Click here to view the annual exam results for Classes 9 and 11' लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3- मांगी गई जानकारी भरें और सबमिट करें.

स्टेप 4- रिजल्ट आपके सामने दिखने लगेगा.

स्टेप 5- अब इसे डाउनलोड कर लें.

स्टेप 6- भविष्य के लिए प्रिंटआउट लेना न भूलें.

छात्र कक्षा 9वीं और 11वीं के परिणाम देखने और डाउनलोड करने के लिए सीधे लिंक के लिए यहां क्लिक कर सकते हैं. इस साल, बोर्ड ने कोविड -19 की दूसरी लहर के बढ़ने के कारण कक्षा 9 और 11 की परीक्षा रद्द कर दी गई है.