JNV Admission 2022-23: navodaya.gov.in पर कक्षा 11वीं के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू, जल्दी करें

JNV Admission 2022-23: एसएमएस/स्पीड पोस्ट से मिलेगी सूचना

नवोदय विद्यालय समिति ने कक्षा 11वीं प्रवेश के संबंध में नोटिस जारी किया है. इसके मुताबिक कक्षा 11वीं के लिए चयनित छात्रों को संबंधित जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा एसएमएस/स्पीड पोस्ट द्वारा सूचित किया जाएगा. वेबसाइट पर जारी आधिकारिक बयान में कहा गया, "नवोदय विद्यालय समिति के प्रवेश मानदंड के अधीन शैक्षणिक सत्र 2021-22 के दौरान कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर कक्षा 11वीं में उपलब्ध रिक्त सीटों के लिए प्रवेश."

इस बात का ध्यान रहे कि नवोदय विद्यालय में कक्षा 11वीं में प्रवेश दसवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा (सीबीएसई / राज्य शिक्षा / अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड) में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर किया जाता है.

JNV Admission 2022-23: छात्रों की उम्र

अधिसूचना के अनुसार, नवोदय विद्यालय के कक्षा 11वीं में प्रवेश के लिए छात्रों की जन्म तिथि 1 जून 2005 से 31 मई 2007 (दोनों दिन सम्मिलित) के बीच होनी चाहिए. यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों सहित सभी श्रेणियों के उम्मीदवारों पर लागू होगा.

JNV Admission 2022-23: कक्षा 11वीं के लिए अप्लाई करने का तरीका जानें

1.सबसे पहले नवोदय विद्यालय समिति की आधिकारिक वेबसाइट navodaya.gov.in पर जाएं.

2.इसके बाद होमपेज पर, "Admission Notification" के तहत उपलब्ध "Admission" पर क्लिक करें.

3. इसके बाद “Click here to register through online portal for class XI lateral entry admission for the session 2022-23” ऑप्शन के साथ में दिए डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक करें.

4. ऐसा करने के साथ ही आपको एक नए वेबपेज स्क्रीन पर दिखाई देगा.

5. यहां अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें.

6.इसके बाद आवेदन पत्र भरें.

7.फिर आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें.

8.अब आवेदन शुल्क का भुगतान करें ( यदि कोई हो)

9.अंत में आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भ के लिए उसका एक प्रिंटआउट लें.

