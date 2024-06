IIT मद्रास से करें यह पीजी कोर्स, GATE से मिलेगा दाखिला, 30 हजार मंथली स्टाइपेंड के साथ असिस्टेंट मैनेजर की नौकरी पक्की

IIT Madras PG diploma in Metro Rail Tech and Management: आईआईटी में पढ़ने की इच्छा रखने वाले स्टूडेंट के लिए एक अच्छी खबर है. चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड (CMRL) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास (IIT Madras) में मेट्रो रेल टेक एंड मैनेजमेंट में एक वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा (PG Diploma) कोर्स के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किया है. आईआईटी मद्रास ने अपने 'एक्स' हैंडल पर यह जानकारी साझा की. बीई, बीटेक की डिग्री के साथ गेट स्कोर वाले उम्मीदवार इसके लिए आवेदन कर सकते हैं. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आईआईटी मद्रास के मेट्रो रेल टेक एंड मैनेजमेंट के एक वर्षीय पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम के लिए आधिकारिक वेबसाइट careers.chennaimetrorail.org पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं. इस प्रोग्राम के लिए पंजीकरण करने की अंतिम तिथि 29 जून 2024 है. सीएमआरएल आईआईटी मद्रास में पीजीडीएमआरटीएम पाठ्यक्रम (PGDMRTM) के लिए आवश्यक प्रायोजन और ट्यूशन फीस का वहन करेगा.

आईआईटी मद्रास ने पोस्ट में कहा, ''नई मेट्रो रेल लिमिटेड (@cmrlofficial) @iitmadras में मेट्रो रेल टेक एंड मैनेजमेंट में एक वर्षीय पीजी डिप्लोमा करा रहा है. सिविल, ईसीई, ईईई या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 70% अंकों के साथ बीई/बीटेक ग्रेजुएट के साथ वैलिड गेट स्कोर वाले आवेदन कर सकते हैं. मंथली स्टाइपेंड ₹30K होगा. 29 जून तक https://careers.chennaimetrorail.org पर आवेदन करें.''

Chennai Metro Rail Limited (@cmrlofficial) is sponsoring a 1-year PG Diploma in Metro Rail Tech & Management at @iitmadras. BE/B.Tech grads in Civil, ECE, EEE, or Mech Engg with 70% & a valid GATE score can apply. Monthly stipend: ₹30K.

Apply by June 29: https://t.co/LJ7YIYezLR pic.twitter.com/LcFuMC6ZXE