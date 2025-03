JEE Main के बना IIT से करें ये कोर्स, रजिस्ट्रेशन शुरू, फटाफट ऐसे लें एडमिशन

IIT Bombay Admission: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) बॉम्बे में एडमिशन लेने की इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों के लिए सुनहरा मौका है. दरअसल, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) बॉम्बे ने इंटरेक्शन डिज़ाइन में ई-पोस्टग्रेजुएट डिप्लोमा (ePGD IxD) के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की है. अगर आप ई-पोस्टग्रेजुएट डिप्लोमा (ePGD IxD) करना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतरीन मौका है. एप्लीकेशन फॉर्म IIT बॉम्बे की बेबसाइट idc.iitb.ac.in पर जारी किया है.

तीन सालों में आराम से कर सकते हैं कोर्स

इस कोर्स को प्रोफेशनल्स के लिए तैयार किया गया है. इसमें आपको नॉलेज के साथ इंटरैक्टिव स्किल्स सीखाए जाएंगे. डिप्लोमा कोर्स करने के लिए प्रोफेशनल को IDC द्वारा प्रस्तावित निर्धारित पाठ्यक्रमों को लेकर अधिकतम तीन वर्षों की अवधि में 36 क्रेडिट पूरे करने होंगे. IDC सालाना आठ पाठ्यक्रम प्रदान करता है, जिनमें से प्रत्येक पाठ्यक्रम 6-12 क्रेडिट का होता है. एक बार 36 क्रेडिट की जरूरत पूरी हो जाने के बाद, प्रोफेशनल्स को IIT बॉम्बे से IxD में अपना ePGD प्राप्त कर सकते हैं.

ePGD IxD कार्यक्रम दो फॉरमैट्स में कोर्स कराता है

IIT बॉम्बे कैंपस में पर्सनल और रेगुलर मोड और ऑनलाइन-साप्ताहिक मोड में करेंगे. आप अपनी सुविधा अनुसार, क्लास की टाइमिंग चुन सकते हैं. इसके अलावा ऑनलाइन पाठ्यक्रम आमतौर पर वीकेंड पर होते हैं, फाइनल एग्जाम के लिए IIT बॉम्बे कैंपस में पर्सनली आना होगा. इस कोर्स की खास बात ये है कि आप इसे अपनी मर्जी से पूरा कर सकते हैं. तीन साल के अंदर आपको 36 क्रेडिट बस पूरा करना है. बस ये आप पर निर्भर करता है कि 36 क्रेडिट आप कितने दिन में पूरा कर पाते हैं. 36 क्रेडिट पूरा करके अपना ePGD प्राप्त कर सकते हैं.

Courses And Credits

Design of Interactive Products: 12 credits

Qualitative Research Methods in Design: 6 credits

Quantitative Research Methods in Design: 6 credits

Human Factors in Interaction Design: 6 credits

Introduction to Virtual and Augmented Reality: 6 credits

Game Design: 8 credits

Data Visualization: 6 credits

Theoretical Perspectives in Design: 6 credits

