GATE Mock Test 2023: गेट परीक्षा के लिए मॉक टेस्ट दें, आईआईटी कानपुर ने एक्टिव किया लिंक

GATE Mock Test 2023 के लिए इस लिंक पर क्लिक करें.

GATE मॉक टेस्ट 2023 में भाग लेने वाले छात्रों को गेट परीक्षा 2023 पैटर्न को समझने में मदद मिलेगी. इसके साथ ही उन्हें गेट प्रश्नों के प्रकार, तय समय के भीतर प्रश्नों को कैसे हल करें सहित अन्य सवालों का जवाब प्राप्त होगा. गेट परीक्षा 2023 में भाग लेने वाले छात्र आईआईटी कानपुर की वेबसाइट पर जाकर लॉगिन कर पिछले साल के पेपर से प्रैक्टिस कर सकते हैं.

GATE Mock Test 2023 में ऐसे शामिल हों-

1.सबसे पहले छात्र आईआईटी कानपुर की आधिकारिक वेबसाइट - gate.iitk.ac.in पर जाएं.

2.इसके बाद होमपेज पर इंपोर्टेंट अनाउंसमेंट सेक्शन के तहत "Click here to take a Mock Test for any GATE paper of last year'' लिंर पर क्लिक करें.

3.ऐसा करने के साथ ही नया पेज खुलेगा

4.अब अपने लॉग इन क्रेडेंशियल एंटर करके सबमिट करें.

5.ऐसा करने पर गेट पेपर स्क्रीन पर आ जाएगा.

6.अब गेट मॉक टेस्ट दें.

