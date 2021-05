CMI Entrance Exam: 27 जून को होगी परीक्षा, इन कोर्सेज में मिलेगा एडमिशन

चेन्नई गणितीय संस्थान, CMI प्रवेश परीक्षा 2021 27 जून, 2021 को आयोजित की जाने वाली है. इच्छुक और पात्र उम्मीदवार CMI की आधिकारिक वेबसाइट, यानी cmi.ac.in पर पंजीकृत कर सकते हैं. CMI 2021 आवेदन प्रक्रिया 31 मई, 2021 को समाप्त होगी.

CMI Exam 2021: कोर्स

CMI संस्थान UG और PG छात्रों के लिए सात कोर्स प्रदान करता है.

ये हैं 7 कोर्स

1- BSc in Mathematics and Computer Science

2- B.Sc. in Mathematics and Physics

3- MSc in Mathematics

4-MSc in Computer Science

5-MSc in Data Science

6- PhD in Mathematics

7- PhD in Computer Science, PhD in Physics.

कोर्सेज का नाम है बीएससी इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, बीएससी गणित और भौतिकी में, गणित में एमएससी, कंप्यूटर विज्ञान में एमएससी, डाटा विज्ञान में एमएससी, गणित में पीएचडी, कंप्यूटर विज्ञान में पीएचडी और भौतिकी में पीएचडी।

यूजी कोर्स में प्रवेश के लिए, छात्रों को कक्षा 12वीं की परीक्षा पास करनी चाहिए. पीजी के लिए, छात्रों के पास उसी क्षेत्र से यूजी की डिग्री होनी चाहिए. फिजिक्स में पीएचडी के लिए, संयुक्त प्रवेश स्क्रीनिंग टेस्ट में पास होना अनिवार्य है.

CMI Entrance Exam 2021: कैसे करें आवेदन

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट cmi.ac.in. पर जाएं.

स्टेप 2- "admission section" लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3- “Application Form” लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 4- मांगी गई जानकारी भरें.

स्टेप 5- इसके बाद फॉर्म सबमिट करें.+

छात्रों को ध्यान देना चाहिए कि गणित, भौतिकी और सूचना विज्ञान में राष्ट्रीय ओलंपियाड में अच्छे अंक पाने वालों को CMI प्रवेश परीक्षा 2021 लिखने की छूट है.

यहां तक ​​कि पीएचडी कोर्सेज के लिए, आपको JEST और NBHM जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में अच्छा स्कोर करने पर लिखित परीक्षा की आवश्यकता नहीं है.