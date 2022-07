CA Inter Result 2022 LIVE: ICAI सीए इंटरमीडिएट मई 2022 परिणाम घोषित, रंजन काबरा ने किया टॉप

CA Inter Result 2022: ICAI सीए इंटरमीडिएट मई 2022 परिणाम आज

CA Inter Result 2022: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (Institute of Chartered Accountants of India) सीए इंटरमीडिएट मई रिजल्ट 2022 ( CA Inter Result 2022) को आज, 21 जुलाई 2022 को घोषित कर दिया है. रिजल्ट 10 बजे के बाद जारी किया गया है. जिन उम्मीदवारों ने सीए इंटर की मई 2022 परीक्षा दी है, वे रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर और पिन नंबर की मदद से आईसीएआई की आधिकारिक वेबसाइट icaiexams.icai.org और icai.nic.in से रिजल्ट चेक कर सकते हैं.

CA Inter Result 2022: आईसीएआई CA Inter Result May 2022 का परिणाम घोषित! जानिए पास प्रतिशत और कट ऑफ

बता दें कि रिजल्ट डेट की जानकारी संस्थान की तरफ से जारी की गई थी. इसमें कहा गया था कि चार्टर्ड अकाउंटेंट इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन का आयोजन मई 2022 में किया गया था, जिसका परिणाम 21 जुलाई 2022 को घोषित किया जाएगा और जिसे उम्मीदवार संस्थान की वेबसाइट icai.nic.in से देख सकेंगे. उम्मीदवार पिन नंबर और जन्म तिथि से अपने पंजीकृत खाते में लॉग इन करके आईसीएआई सीए इंटर परिणाम मई 2022 डाउनलोड कर सकते हैं. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया मई 2022 सत्र के लिए सीए इंटर मेरिट सूची और पास प्रतिशत भी जारी करेगा.

CA Inter Result 2022: रिजल्ट चेक करने के लिए इस डायरेक्ट लिंक पर जाएं.

CA Inter Result 2022: वेबसाइट से ऐसे चेक करें रिजल्ट

1.सबसे पहले उम्मीदवार संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट icai.nic.in पर जाएं.

2.इसके बाद होमेपज पर दिए गए रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें.

3.इसके बाद लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें.

4.ऐसा करने के साथ ही स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाई देगा.

5.अब इसे चेक करें और इसका प्रिंट भविष्य के लिए निकाल कर रख लें.

Jul 21, 2022 12:10 (IST) सीए इंटर मई 2022 परीक्इषा में कितने छात्र

बता दें कि इस साल ग्रुप- 1 के लिए, 80,605 उम्मीदवारों और ग्रुप 2 के लिए 63,777 उम्मीदवारों ने परीक्षा में भाग लिया है.

Jul 21, 2022 11:53 (IST) सीए इंटरमीडिएट परीक्षा 2022 का उत्तीर्ण प्रतिशत



ग्रुप I में 80605 उपस्थित हुए, जिसमें से 10717 उम्मीदवारों ने सीए इंटर मई 2022 की परीक्षा पास की है और उनका पास प्रतिशत 13.3 रहा है. वहीं ग्रुप II में 63777 उपस्थित हुए, जिसमें से 12.45 उम्मीदवारों ने सीए इंटर मई 2022 की परीक्षा पास की है और उनका पास प्रतिशत 12.45 रहा है. वहीं ग्रुप III में 24475 उपस्थित हुए, जिसमें से 1337 उम्मीदवारों ने सीए इंटर मई 2022 की परीक्षा पास की है और उनका पास प्रतिशत 5.46 रहा है.

Jul 21, 2022 11:48 (IST) सीए इंटरमीडिएट परिणाम 2022 पास प्रतिशत



ग्रुप पास प्रतिशत ग्रुप I 13.3 ग्रुप II 12.45 ग्रुप III 5.46

Jul 21, 2022 11:42 (IST) CA Inter Result May 2022: रंजन काबरा ने किया टॉप



सीए इंटर मई 2022 परीक्षा में औरंगाबाद के रंजन काबरा ने टॉप किया है. उन्हें 800 में से 666 के स्कोर के साथ ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की है. इसके बाद गुवाहाटी से निष्ठा बोथरा और कुणाल कमल हरद्वानी ने क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया है. इस साल कुल 10717 उम्मीदवारों ने सीए इंटर मई 2022 की ग्रुप 1 परीक्षा पास की है. वहीं, 7943 (12.45 प्रतिशत) और 1337 (5.46 प्रतिशत) ने ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों ही परीक्षाओं में सफलता प्राप्त की है.

Jul 21, 2022 11:20 (IST) CA Inter Result May 2022: परीक्षा ऑफलाइन मोड में हुई



मई 2022 सेशन के लिए ICAI CA इंटर और फाइनल परीक्षा का आयोजन 14 मई से 31 मई, 2022 तक ऑफ़लाइन मोड में किया गया था. सीए फाइनल का परिणाम पहले ही 15 जुलाई, 2022 को घोषित किया जा चुका है. वहीं सीए इंटर का रिजल्ट आज, 21 जुलाई को गोषित किया गया है. सीए फाउंडेशन परिणाम मई 2022 के भी जल्द ही घोषित होने की उम्मीद है.

Jul 21, 2022 11:14 (IST) CA Inter result May 2022: ऐसे जांचें अपना रिजल्ट



उम्मीदवार पिन नंबर और जन्म तिथि से अपने पंजीकृत खाते में लॉग इन करके आईसीएआई सीए इंटर परिणाम मई 2022 डाउनलोड कर सकते हैं. संस्थान मई 2022 सत्र के लिए सीए इंटर मेरिट सूची और पास प्रतिशत भी जारी करेगा.

Jul 21, 2022 10:57 (IST) CA Inter Result 2022 Declared: सीए रिजल्ट घोषित



आईसीएआई सीए इंटरमीडिएट मई 2022 का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है. सीए इंटर रिजल्ट में रंजन काबरा ने ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक हासिल किया है.

Jul 21, 2022 10:12 (IST) CA Inter पास करने वाले छात्रों की प्रतिशता



अगर सीए इंटरमीडिएट के पहले के रिजल्ट को देखा जाए तो यह पता चलता है कि केवल कुछ छात्र ही सीए इंटरमीडिएट की परीक्षा पास कर पाते हैं. सीए पास प्रतिशत 30% से अधिक नहीं होता है.

Jul 21, 2022 09:54 (IST) CA Intermediate and Final के लिए रजिस्ट्रेशन



सीए के छात्रों को ध्यान देना चाहिए कि सीए इंटरमीडिएट और सीए फाइनल के लिए पंजीकरण अब 10 अगस्त से शुरू होगा. सीए इंटर मई 2022 की परीक्षा पास करने वाले सीए फाइनल प्रोग्राम के लिए पात्र होंगे. बता दें कि नवंबर 2022 सेशन के लिए सीए फाइनल, इंटरमीडिएट के लिए पंजीकरण करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त, 2022 है.

Jul 21, 2022 09:32 (IST) CA Intermediate result 2022: दिन और समय



आईसीएआई सीए इंटरमीडिएट परिणाम 2022 को 21 जुलाई 2022 को घोषित करेगा. आधिकारिक वेबसाइट पर अपने सीए इंटर परिणाम की जांच करने के लिए उम्मीदवारों को अपने रोल नंबर के साथ अपना पंजीकरण नंबर या पिन नंबर को दर्ज करना होगा.



Jul 21, 2022 09:19 (IST) CA Final Result 2022: अनिल शाह ने किया टॉप



आईसीएआई ने मई 2022 सत्र के लिए सीए फाइनल परिणाम को 15 जुलाई को जारी किया था. इस साल सीए फाइनल की परीक्षा में मुंबई के अनिल शाह ने 80.25 फीसदी अंक हासिल कर टॉप किया है. उनके बाद जयपुर के अक्षत गोयल 79.88 प्रतिशत के साथ दूसरे और श्रुष्टु केयूरभाई संघवी 76.38 प्रतिशत के साथ तीसरे स्थान पर रहे. इस साल देश भर के 489 केंद्रों पर इस परीक्षा का आयोजन किया गया था. अंतिम परीक्षा में कुल 1,18,771 उम्मीदवारों ने भाग लिया था.

Jul 21, 2022 08:49 (IST) CA Inter Result May 2022: इन वेबसाइट से देखें



आईसीएआई नीचे दिए गए इन वेबसाइटों पर सीए इंटर परिणाम 2022 की घोषणा करेगा-

icaiexams.icai.org

Icai.nic.in

icai.org

Jul 21, 2022 08:27 (IST) ICAI ने सीए इंटर रिजल्ट 2022 को लेकर किया ट्विट



आईसीएआई ने सीए इंटर मई रिजल्ट 2022 के जारी होने की डेट की घोषणा ट्विटर पर 19 जुलाई को की थी. संस्थान ने कहा था कि CA Inter Result May 2022 का परिणाम 21 जुलाई यानी गुरुवार को जारी किया जाएगा, हालांकि संस्थान द्वारा अभी तक रिजल्ट के आने की समय की पुष्टि नहीं की गई है.

Jul 21, 2022 08:17 (IST) CA inter result 2022: चेक करने का तरीका



उम्मीदवार अपने रजिस्टर्ड अकाउंट में लॉग इन करके सीए इंटर परिणाम 2022 डाउनलोड कर सकेंगे. सूत्रों की मानें तो आईसीएआई ने सीए नवंबर 2022 सत्र की तारीखों में भी संशोधन किया है.