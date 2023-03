Infosys को अलविदा कह चुके मोहित जोशी होंगे Tech Mahindra के नए एमडी-सीईओ, जानें डिटेल्स

Tech Mahindra new MD and CEO: मोहित जोशी इस पद पर सी पी गुरनानी की जगह लेंगे.

Tech Mahindra New MD and CEO: आईटी कंपनी टेक महिंद्रा (Tech Mahindra) ने शनिवार को घोषणा की है कि इंफोसिस (Infosys) के पूर्व प्रेसिडेंट मोहित जोशी (Mohit Joshi) उसके मैनेजिंग डायरेक्टर (एमडी) और चीफ एग्ज्यूक्टिव ऑफिसर (सीईओ) की जिम्मेदारी संभालेंगे. वह इस पद पर सी पी गुरनानी (C P Gurnani) की जगह लेंगे. इस साल 19 दिसंबर को सी पी गुरनानी रिटायर होंगे, जो भारतीय आईटी सेक्टर (IT Sector) के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले सीईओ में से एक रहे हैं. जिसके बाद अब मोहित जोशी टेक महिंद्रा के साथ जुड़कर इस पद को संभालने वाले हैं.