Best Cars Under 10 Lakh: आप 10 लाख से भी कम बजट में घर ला सकते हैं Mahindra Thar सहित ये 5 दमदार कारें, जानें कीमत और फीचर्स

Best Cars Under 10 Lakh in 2023: महिंद्रा एंड महिंद्रा ने Thar का किफायती वेरिएंट Mahindra Thar 2WD लॉन्च किया है.

Best Cars Under 10 Lakh in India: इन दिनों भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट में सीएनजी (CNG) और इलेक्ट्रिक कारों (EV) की मांग काफी तेजी से बढ़ रही है. लेकिन इसके बावजूद अब भी ज्यादातर लोग पेट्रोल या डीजल कार (Petrol and Diesel Cars) खरीदना ही पसंद कर रहे हैं. भारतीय बाजार में दोनों फ्यूल ऑप्शन के साथ कई गाड़ियां मौजूद हैं. पेट्रोल या डीजल कार खरीदने वाले कुछ लोगों का मानना है कि पेट्रोल कार ज्यादा बेहतर होती हैं, तो कई लोग सोचते हैं डीजल गाड़ी ज्यादा दमदार होती हैं. हालांकि, डीजल गाड़ियों को खरीदने के पीछे सबसे बड़ी वजह ये है कि इसका माइलेज ज्यादा रहता था और इंजन भी दमदार होता था. हालांकि, अब मामले में पेट्रोल स चलने वाली कारें भी काफी बेहतर हो गई हैं. अगर आप नई कार खरीदने की सोच रहे हैं तो फिलहाल बाजार में कई सस्ती डीजल कारें उपलब्ध हैं.