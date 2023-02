Adani Enterprises Q3 Results: अडाणी एंटरप्राइजेज ने तीसरी तिमाही में कमाया तगड़ा मुनाफा, नेट प्रॉफिट बढ़कर 820 करोड़ रुपये हुआ

BQ PRIME की रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी ने बताया कि दिसंबर तिमाही में उसकी आय (Adani Enterprises Earnings) 41 प्रतिशत बढ़ी है. इस दौरान कंपनी की आय बढ़कर 26,612.2 करोड़ रुपये हो गई है, जो पिछले साल की समान तिमाही में 18,758 करोड़ रुपये था.

कंपनी के एक बयान के मुताबिक, EBITDA सालाना आधार पर 101 फीसदी बढ़कर 1,629 करोड़ रुपये हो गई, जो इससे पहले समान अवधि में 772 करोड़ हो गई. वहीं मार्जिन 4.1% से बढ़कर 6.1% हो गया है.

कंपनी के शेयर की बात करें तो आज को कारोबार में अडाणी एंटरप्राइजेज का शेयर (Adani Enterprises Share Price) 32.35 अंक यानी (1.88%) बढ़कर 1,750.00 पर पहुंचकर बंद हुआ है.

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)