450 करोड़ की फिल्म में काम कर रही 51 साल की एक्ट्रेस का बॉलीवुड पर तंज, बोलीं- हिंदी फिल्मों में फैमिली मर गई

बॉलीवुड फिल्मों को लेकर कई लोगों की अपनी अलग-अलग राय होती है. इस इंडस्ट्री में काम करने वाले कलाकार भी अपनी अलग राय रखते हैं. यही वजह है कि बॉलीवुड के कुछ सितारे हिंदी फिल्मों को छोड़ साउथ की फिल्में करने लगे हैं.

नई दिल्ली:

बॉलीवुड फिल्मों को लेकर कई लोगों की अपनी अलग-अलग राय होती है. इस इंडस्ट्री में काम करने वाले कलाकार भी अपनी अलग राय रखते हैं. यही वजह है कि बॉलीवुड के कुछ सितारे हिंदी फिल्मों को छोड़ साउथ की फिल्में करने लगे हैं. उन्हीं में से एक 51 साल की एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने अब बताया है कि वह अब बॉलीवुड की फिल्मों में काम क्यों नहीं करती हैं. इस एक्ट्रेस का नाम जरीना वहाब है. जरीना वहाब बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्रियों में से एक हैं, जिन्होंने एक से बढ़कर एक कलाकारों के साथ काम किया है. 

जरीना वहाब ने किया बॉलीवुड पर कटाक्ष

जरीना वहाब इन दिनों अपनी फिल्म द राजा साब को लेकर सुर्खियों में हैं. इस फिल्म में उनके साथ सुपरस्टार प्रभास, संजय दत्त और मालविका मोहनन नजर आने वाली हैं. इससे पहले जरीना वहाब को तेलुगु फिल्म विराट पर्वम, दशरा और देवरा पार्ट 1 में नजर आई थीं. लगातार साउथ की फिल्मों में काम कर रहीं जरीना ने अब बॉलीवुड को लेकर बड़ी बात कही है. उन्होंने बॉलीवुड फिल्मों को लेकर कटाक्ष किया है.

क्या बोलीं जरीना वहाब 

द राजा साब के प्रमोशन पर जरीना वहाब ने कहा, 'लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं तेलुगु फिल्मों में करती हूं. मैंने कहा हिंदी फिल्मों में फैमिली मर गई है, तेलुगु फिल्में में अभी भी जिंदा है.' इसके अलावा जरीना वहाब ने द राजा साब को लेकर ढेर सारी बातें की. आपको बता दें कि द राजा साब इस साल 9 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. यह एक हॉरर-कॉमेडी फिल्म है. प्रभास की यह फिल्म लंबे समय से सुर्खियों में बनी हुई है. द राजा साब में संजय दत्त भूत की भूमिका अदा कर रहे हैं. 

