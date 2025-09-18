विज्ञापन

100 से 57 किलो! सलमान की एक्ट्रेस ने इस सीक्रेट से कम कर लिया 43KG, बोलीं- आप भी कर सकते हैं...

Zareen Khan Weight Loss: जरीन खान ने हाल ही में उन्होंने अपनी वेट लॉस जर्नी के बारे में बताया है. साथ ही अपना वेट कम करने की टफ डाइट के बारे में खुलासा किया है.

Read Time: 3 mins
Share
100 से 57 किलो! सलमान की एक्ट्रेस ने इस सीक्रेट से कम कर लिया 43KG, बोलीं- आप भी कर सकते हैं...
Zareen Khan Weight Loss: जरीन खान ने घटाया था 43 किलो वजन
नई दिल्ली:

Zareen Khan Weight Loss Journey: बॉलीवुड एक्ट्रेस जरीन खान ने फिल्म इंडस्ट्री में आते ही धमाका मचा दिया था. सलमान खान ने उन्हें फिल्म वीर (2010) से बॉलीवुड में लॉन्च किया था और यह वो समय था जब सलमान खान और कैटरीना कैफ के रास्ते अलग-अलग हो गए थे और लोगों को जरीन में कैटरीना कैफ की झलक नजर आ रही थी. जरीन एक बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस हैं, लेकिन फिल्मों में आने से पहले जरीन खान बहुत मोटी थीं. फिलहाल जरीन खान सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव हैं और हाल ही में उन्होंने अपनी वेट लॉस जर्नी के बारे में बताया है. साथ ही अपना वेट कम करने की टफ डाइट के बारे में खुलासा किया है.

'फिटनेस पहली च्वाइस रही'

एक्ट्रेस ने इस इंटरव्यू में कहा, 'वीर के बाद मुझे बहुत आलोचनाओं का सामना करना पड़ा. ना तो मैं फिल्मी बैकग्राउंड से हूं और ना ही फिल्म इंडस्ट्री में मेरा कोई सपोर्टर था'. यही वजह है कि एक्ट्रेस को इंडस्ट्री में एक-एक कदम फूंक-फूंक रखना पड़ा था. उनके पास मौके कम थे और वह बस ज्यादातर समय फिल्मों की तलाश में रहती थीं. अपने शरीर पर बोलते हुए एक्ट्रेस ने कहा कि उन्हें खुद से कभी भी कोई शिकायत नहीं रही और ना ही कभी भी उन्होंने ट्रोलर्स की परवाह की. एक्ट्रेस का मानना है कि कलाकार को उसके काम से जज करना चाहिए नाकि उसकी वेशभूषा और शरीर से. एक्ट्रेस ने यह भी  माना कि फिटनेस उनके लिए हमेशा पहली च्वाइस रही है. एक्ट्रेस ने बताया कि टीनेज में वह 100 किलो की थी और इसका कारण उन्होंने फैमिली जीन को बताया था.
 

जरीन खान की वेट लॉस जर्नी (How Zareen Khan Lost Weight)

जरीन ने अपना वजन कम करने के लिए बहुत हार्ड वर्क किया है. इसके लिए उन्होंने कड़ी ट्रेनिंग, एमएमए और टेनिस भी खेला है. एक्ट्रेस ने वजन कम करने के लिए खुद को सजा दी और खाना त्याग दिया और सिर्फ लिक्विड डाइट को ही फॉलो किया. साल 2018 में जरीन ने अपना वजन 100 किलो से 57 किलो कर लिया था. जरीन ने बैलेंस डाइट और फिटनेस रूटीन के चलते ये सब किया था.

यह भी पढ़ें- सलमान खान की हीरोइन रह चुकी है यह बच्ची, कैटरीना कैफ से होती है तुलना, पहचाना?

उन्होंने स्टेमिना बढ़ाने के लिए पिलेट्स और वेट ट्रेनिंग ली और स्विमिंग व जॉगिंग भी किया. जरीन मेटाबॉलिक बढ़ाने के लिए हर दो घंटे में खाया करती थीं और फिर बाद में एक्ट्रेस ने योग करना शुरू कर दिया. जरीन ने खुद को भूखा कम रखा और वर्कआउट पर ज्यादा फोकस दिया, जिससे उनके स्टेमिना पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Zareen Khan, Zareen Khan Weight Loss, Zareen Khan News, Zareen Khan Latest News, Zareen Khan Instagram
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com