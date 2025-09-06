विज्ञापन

सलमान खान की हीरोइन रह चुकी है यह बच्ची, कैटरीना कैफ से होती है तुलना, पहचाना?

फोटो में दिख रही यह बच्ची कोई और नहीं बल्कि सलमान खान की फिल्म वीर (2010) से बॉलीवुड डेब्यू करने वाली एक्ट्रेस हैं.

नई दिल्ली:

बॉलीवुड में कई स्टार्स ऐसे हैं, जिन्हें उनके बचपन के लुक से पहचानना मुश्किल हो सकता है. ऐसी ही इस एक्ट्रेस की बचपन की तस्वीर देखने के बाद आपके लिए इसे पहचानना मुश्किल हो जाएगा. इस तस्वीर को देखिए, क्या आप इस बॉलीवुड एक्ट्रेस को पहचान पाए? नहीं ना, जबकि यह एक्ट्रेस बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के साथ भी काम कर चुकी हैं. वहीं, कुछ फिल्मों में इस एक्ट्रेस ने बोल्ड सीन से पर्दे पर आग लगा दी थी. 38 साल की यह एक्ट्रेस बिग बॉस में आए एक मालदार कॉमनर कंटेस्टेंट को डेट करती हैं और कई बॉलीवुड फिल्मों में काम कर चुकी हैं. अगर आप अभी भी इस एक्ट्रेस को नहीं पहचान पाए हैं तो चलिए हम आपको बताते हैं.
 

जानें कौन हैं ये बच्ची?

फोटो में दिख रही यह बच्ची कोई और नहीं बल्कि सलमान खान की फिल्म वीर (2010) से बॉलीवुड डेब्यू करने वाली एक्ट्रेस जरीन खान हैं. क्यों खा गए ना धोखा. बचपन की फोटो में किसी के लिए भी इस एक्ट्रेस को पहचानना इतना आसान नहीं है. जरीन खान ने अपने बचपन की यह तस्वीर 19 अप्रैल 2018 में शेयर की थी और इसके कैप्शन में लिखा था, 'एक समय की बात है, जब स्वीट और मासूम थी, और कुछ ऐसा हो गया'. जरीन की इस तस्वीर पर अब तक 1 लाख 90 हजार से ज्यादा लाइक आ चुके हैं और कई फैंस ने प्यारे-प्यारे कमेंट्स भी पोस्ट किए हैं. इस तस्वीर को जरीन ने थ्रोबैक थर्सडे सेक्शन में शेयर की थी.

जरीन का फिल्मी वर्कफ्रंट

जरीन खान के फिल्मी वर्कफ्रंट की बात करें तो डेब्यू फिल्म के बाद वह सलमान के साथ फिल्म रेडी में भी नजर आई थीं. इसके बाद वह हाउसफुल 2, हेट स्टोरी 3, वजह तुम हो, अकसर 2, 1921, चाणक्य, डाका और हम भी अकेले तुम भी अकेले में दिख चुकी हैं. साल 2021 के बाद जरीन खान को किसी भी फिल्म में नहीं देखा गया है. पिछली बार उन्हें साल 2022 में म्यूजिक वीडियो ईद हो जाएगी में देखा गया था. फिलहाल जरीन खान सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव हैं और आए दिन अपनी नई-नई तस्वीरें शेयर करती रहती हैं. जरीन खान बिग बॉस 12 के कंटेस्टेंट, मॉडल और व्यवसायी शिवाशीष मिश्रा को लंबे समय से डेट कर रही हैं.

