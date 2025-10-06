विज्ञापन

तुम राज कपूर नहीं हो, जब ट्विंकल खन्ना का जवाब सुन सब रह गए दंग...

बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस और लेखिका ट्विंकल खन्ना इन दिनों अपने नए टॉक शो ‘टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' को लेकर काफी ज्यादा चर्चा में हैं.

जब मंदाकिनी जैसा सीन देने से ट्विंकल खन्ना ने किया था इंकार
नई दिल्ली:

बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस और लेखिका ट्विंकल खन्ना इन दिनों अपने नए टॉक शो ‘टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' को लेकर काफी ज्यादा चर्चा में हैं. इस शो में ट्विंकल के साथ काजोल को-होस्ट के रूप में नजर आ रही हैं. शो के नए एपिसोड में वरुण धवन और आलिया भट्ट शामिल हुए थे, जिनके साथ ट्विंकल और काजोल ने मस्ती भरी बातचीत की और अपने-अपने एक्सपीरियंस को शेयर किए. बातचीत के दौरान जब ट्विंकल और काजोल ने वरुण और आलिया से पूछा कि क्या कभी किसी मेकर ने उनसे कोई अजीबोगरीब डिमांड की है? तो ट्विंकल ने खुद अपना एक मजेदार किस्सा शेयर किया.

अजीबोगरीब मांग पर ट्विंकल का जवाब

ट्विंकल ने बताया कि एक बार एक निर्देशक ने उनसे कहा था कि वे फिल्म ‘राम तेरी गंगा मैली' में मंदाकिनी के मशहूर झरने वाले सीन जैसा शॉट दें. इस पर ट्विंकल ने हंसते हुए जवाब दिया— “तुम राज कपूर नहीं हो!” उनका यह जवाब सुनकर शो पर मौजूद वरुण धवन, आलिया भट्ट और काजोल जोर-जोर से हंसने लगे.

मंदाकिनी के सीन से मच गया था हंगामा

फिल्म ‘राम तेरी गंगा मैली' (1985) में मंदाकिनी का झरने के नीचे भीगने वाला सीन बहुत फेमस हुआ था. उस सीन में वह सफेद ट्रांसपेरेंट साड़ी में नजर आई थीं. उस वक्त यह सीन काफी विवादों में रहा, लेकिन यही सीन फिल्म की लोकप्रियता का अहम कारण भी बना. राज कपूर निर्देशित इस फिल्म में राजीव कपूर, दिव्या राणा, रजा मुराद और कुलभूषण खरबंदा जैसे कलाकारों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थीं.

