दुनिया की पहली AI हॉरर फिल्म ‘जमलोक’ का पोस्टर जारी, ‘मस्ती 4’ के मेकर्स ने AI कंपनी कोयल से मिलाया हाथ 

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से फिल्म निर्माण अब बॉलीवुड की फीचर फिल्मों तक पहुंच रहा है. AI फिल्म निर्माण कंपनी कोयल और फिल्म प्रोडक्शन हाउस वेवबैंड प्रोडक्शन ने दुनिया की पहली AI हॉरर फिल्म ‘जमलोक' बनाने के लिए हाथ मिलाया है. शनिवार को दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में आयोजित ‘अनकैनी इंडिया' फेस्टिवल में फिल्म का पहला पोस्टर जारी किया गया. फिल्म को कई भाषाओं में बनाने की योजना है और इसमें बॉलीवुड तथा टॉलीवुड के प्रमुख कलाकारों को लेने के लिए बातचीत चल रही है. वेवबैंड प्रोडक्शन इससे पहले ‘मस्ती 4' का निर्माण कर चुकी है, जबकि कोयल को अमेरिकी स्टार्टअप एक्सेलेरेटर Y Combinator का समर्थन हासिल है.

तीन महीने में पूरी होगी फिल्म

कंपनी के मुताबिक, ‘जमलोक' को करीब तीन महीने में पूरा करने का लक्ष्य है. फिल्म में AI तकनीक और वास्तविक कलाकारों के अभिनय का इस्तेमाल किया जाएगा. कोयल के सह-संस्थापक और CEO मेहुल अग्रवाल ने कहा कि यह दुनिया की पहली AI हॉरर फिल्म होगी. उन्होंने बताया कि फिल्म में भावनात्मक सीन्स के लिए वास्तविक कलाकारों के अभिनय का इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि बैकग्राउंड, सेट, अतिरिक्त किरदारों, अन्य विजुअल सामग्री और कॉस्ट्यूम तैयार करने में AI की अहम भूमिका होगी. निर्माण के दौरान कलाकारों की शक्ल-सूरत का इस्तेमाल भी AI तकनीक के जरिए किया जाएगा. पोस्टर लॉन्च के मौके पर वेवबैंड प्रोडक्शन के अमर झुनझुनवाला और कंपनी की सह-संस्थापक शिखा करण अहलूवालिया भी मौजूद रहे.

एक दिन में बनीं AI फिल्में

‘अनकैनी इंडिया' भारत में आयोजित कोयल के ‘अनकैनी वैली फेस्ट' का पहला संस्करण था. इसमें फिल्म निर्माता, कंटेंट क्रिएटर, छात्र और टेक्नोलॉजी क्षेत्र से जुड़े पेशेवर शामिल हुए. प्रतिभागियों ने एक ही दिन में AI की मदद से फिल्में तैयार कीं. प्रतियोगिता को विज्ञापन फिल्म, म्यूजिक वीडियो और शॉर्ट फिल्म की तीन श्रेणियों में बांटा गया था. अलग-अलग श्रेणियों में चुनी गईं नौ फिल्मों की फेस्टिवल में स्क्रीनिंग की गई. इससे पहले यह फेस्टिवल सैन फ्रांसिस्को में Y Combinator, ऑस्टिन में SXSW और पिट्सबर्ग में कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी में आयोजित हो चुका है. विज्ञापन फिल्मों की जूरी में क्रेयॉन्स एडवरटाइजिंग के समीर दातार और एस्ट्रा स्टूडियोज के राजाराजन रामकृष्णन शामिल थे. म्यूजिक वीडियो श्रेणी का मूल्यांकन ऑफबीट मीडिया ग्रुप के जयदीप सिंह और बॉम्बे लोकल के अनुपम सिद्धांत ने किया. शॉर्ट फिल्म श्रेणी की जूरी में अन्नपूर्णा स्टूडियोज के CTO सीवी राव, अमर चित्र कथा के CEO अमन श्रीवास्तव और वेवबैंड प्रोडक्शन की शिखा करण अहलूवालिया शामिल थीं.

AI से कैसे बदलेगा फिल्म निर्माण?

फेस्टिवल में AI, भारतीय संस्कृति और कहानी कहने के बदलते तरीकों पर दो पैनल चर्चाएं भी हुईं. पहली चर्चा ‘द इंडिया नैरेटिव: AI, कल्चर एंड इन्फ्लुएंस' में थिंक स्कूल के गणेश प्रसाद, क्रेयॉन्स एडवरटाइजिंग के समीर दातार, ऑडेसिटी वेंचर कैपिटल के कबीर कोचर, ऑफबीट मीडिया ग्रुप के जयदीप सिंह और टाटा 1mg के प्रशांत टंडन ने हिस्सा लिया. दूसरी चर्चा ‘प्रोडक्शन री-रिटन: बेंडिंग द रूल्स ऑफ फिल्ममेकिंग' में AI के कारण फिल्म निर्माण की प्रक्रिया में आ रहे बदलावों और नई संभावनाओं पर विचार किया गया. इसमें वेवबैंड प्रोडक्शन की शिखा करण अहलूवालिया, ह्यूमन्स ऑफ सिनेमा के हर्षित बंसल, बॉम्बे लोकल के अनुपम सिद्धांत और एस्ट्रा स्टूडियोज के राजाराजन रामकृष्णन शामिल हुए.फेस्टिवल में टेक्निकल गुरुजी के नाम से मशहूर कंटेंट क्रिएटर गौरव चौधरी के साथ विशेष बातचीत भी हुई. सीवी राव और अमन श्रीवास्तव ने फिल्म निर्माण और तकनीक के बदलते रिश्ते पर अपने विचार साझा किए. पुरस्कार समारोह को पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार के संयुक्त सचिव हरिकिशोर एस. समेत अन्य अतिथियों ने संबोधित किया.

पेश किया AI फिल्म निर्माण प्लेटफॉर्म ‘कोयल 3.0'

फेस्टिवल में कोयल ने अपने AI फिल्म निर्माण प्लेटफॉर्म का नया संस्करण ‘कोयल 3.0' भी पेश किया. कंपनी के अनुसार, यह प्लेटफॉर्म किसी स्क्रिप्ट या वॉयस रिकॉर्डिंग को फिल्म में बदल सकता है. इसमें किरदारों और लोकेशन की दृश्य निरंतरता बनाए रखने पर विशेष ध्यान दिया गया है. कोयल की स्थापना भाई-बहन मेहुल अग्रवाल और गौरी अग्रवाल ने की है. कंपनी ने यूनिवर्सल म्यूजिक, टी-सीरीज और मैडॉक जैसी म्यूजिक एवं मनोरंजन कंपनियों के साथ काम किया है. इसके अलावा, एआर रहमान, शंकर महादेवन और रिकी केज जैसे कलाकारों के म्यूजिक वीडियो भी तैयार किए हैं.

