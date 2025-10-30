सलमान खान की बैटल ऑफ गलवान में कैमियो करेंगे अमिताभ बच्चन? वायरल तस्वीर की हो रही चर्चा

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की बैटल ऑफ गलवान काफी समय से चर्चा में है. वहीं अब इस फिल्म में सदी के महानायक यानी अमिताभ बच्चन का नाम भी जुड़ने की खबरें हैं. इसका कारण सलमान खान की फिल्म के सेट से बिग बी की फोटो वायरल होना है, जिसके बाद फिल्म में उनके रोल को लेकर बात की जा रही है. वहीं कहा जा रहा है कि फिल्म में उनका कैमियो हो सकता है. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि 2008 में सलमान खान और अमिताभ बच्चन आखिरी बार नजर आए थे.

बैटल ऑफ गलवान के डायरेक्टर अपूर्व लाखिया ने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर अमिताभ बच्चन के साथ सेट से एक तस्वीर शेयर की, जिसमें उन्होंने कैप्शन में लिखा, “अंदाजा लगाओ कि वह मुझे क्या बता रहा है लीजेंड ऑन सेट टुडे. वहीं इस पोस्ट को उन्होंने बिग बी के साथ टैग भी किया. इस पोस्ट को देखने के बाद सोशल मीडिया पर फैंस ने कयास लगाना शुरु कर दिया है कि बैटल ऑफ गलवान में अमिताभ बच्चन का कैमियो हो सकता है.

बता दें कि फोटो वायरल होने के बाद कुछ लोगों ने कहा कि बैटल ऑफ गलवान और केबीसी का सेट फिल्म सिटी में है. इसके चलते अपूर्व लाखिया की मुलाकात शूट के दौरान हो सकती है. इसके अलावा फिल्म में गोविंदा के भी कैमियो की खबरें हैं.

गौरतलब है कि बैटल ऑफ गलवान 2020 में गलवान वैली में हुए इंडिया और चीन के बीच हुए क्लैश पर आधारित है. इसमें 50 वर्षीय सलमान खान 36 वर्षीय आर्मी ऑफिसर संतोष बाबू का किरदार निभाते हुए नजर आने वाले हैं. वहीं अगर अमिताभ बच्चन इस फिल्म में नजर आएंगे तो यह 17 साल बाद सलमान खान और बिग बी का मिलन होगा, जो आखिरी बार 2008 में गॉड तुस्सी ग्रेट हो में नजर आए थे.



