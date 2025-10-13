NDTV World Summit 2025: कौन हैं सामंथा रुथ प्रभु? 38 की उम्र में कहलाती हैं सुपरस्टार

बॉलीवुड एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2025 के पहले दिन मंच पर आएंगी. वह "Authenticity: The New Fame" सेशन को लीड करेंगी जहां वह एक ऐसी दुनिया में रियल बने रहने की अहमियत पर चर्चा करेंगी जहां अक्सर परफेक्शन को प्राथमिकता दी जाती है. एक्ट्रेस इस विषय पर एक अनूठा विजन पेश करते हुए, ऑथेंटिसिटी के पॉपुलैरिटी की नई करंसी बनने के कारणों पर अपने विचार रखेंगी.

शुरुआती जिंदगी और एजुकेशन

सामंथा रुथ प्रभु का जन्म 28 अप्रैल, 1987 को चेन्नई, तमिलनाडु में हुआ था. उन्होंने होली एंजेल्स एंग्लो इंडियन हायर सेकेंडरी स्कूल से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और स्टेला मैरिस कॉलेज से कॉमर्स में डिग्री हासिल की. ​​चेन्नई में पली-बढ़ी, उन्होंने तमिल और अंग्रेजी दोनों बोलना सीखा.

करियर

सामंथा ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत तेलुगु रोमांटिक फिल्म ये माया चेसावे (2010) से की थी. उन्होंने कई हिट फिल्मों में मुख्य किरदार निभाए जैसे डुकुडु (2011), सीतम्मा वकित्लो सिरिमल्ले चेट्टू (2012), अत्तरिन्तिकी दारेदी (2013), कथ्थी (2014), थेरी (2016), 24 (2016), मर्सल (2017) और रंगस्थलम (2018).

सामंथा ने ओटीटी क्षेत्र में कदम हिंदी वेब सीरीज द फैमिली मैन 2 (2021) रखा. इस सीरीज को क्रिटिक्स ने काफी पसंद किया. उनके बाद के काम में हिंदी भाषा की वेब सीरीज सिटाडेल: हनी बनी शामिल है. आगे की बात करें तो नेटफ्लिक्स का एक अनटाइटल्ड प्रोजेक्ट, रक्त ब्रह्मांड: द ब्लडी किंगडम भी लाइन-अप में हैं.

अचीवमेंट्स

सामंथा की अचीवमेंट्स में तेलुगु और तमिल सिनेमा में क्रिटिकल और कमर्शियल सक्सेस शामिल है. एक्ट्रेस ने चार फिल्मफेयर साउथ अवार्ड्स और दो नंदी अवार्ड्स जीते हैं, साथ ही द फैमिली मैन सीजन-2 के लिए फिल्मफेयर ओटीटी अवार्ड भी जीता है. अपने एक्टिंग करियर के अलावा, वह एक सफल बिजनेस वुमेन भी हैं.

2014 में उन्होंने वंचित महिलाओं और बच्चों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए प्रत्यूषा सपोर्ट फाउंडेशन की स्थापना की. 2022 में, अभिनेत्री को मायोसिटिस नामक एक ऑटोइम्यून इन्फ्लेमेट्री मसल डिजीज का पता चला. सामंथा ने दिसंबर 2023 में अपना प्रोडक्शन हाउस, ट्रालाला मूविंग पिक्चर्स, लॉन्च किया. हॉरर कॉमेडी शुभम उनकी पहली फिल्म थी, जिसमें उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी.

एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2025 के बारे में

एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2025 एक प्रतिष्ठित वैश्विक सम्मेलन है जो राजनीति, विज्ञान, तकनीक और व्यवसाय के नेताओं को "Risk, Resolve, and Renewal" विषय पर चर्चा करने के लिए एकजुट करेगा. यह कार्यक्रम 17-18 अक्टूबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा.

