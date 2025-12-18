विज्ञापन

कौन है Flipperachi ? धुरंधर ने इसकी और इसने अक्षय खन्ना की बदली तरदीर

अक्षय खन्ना के लिए ऐसा हिट गाना बनाकर देशभर में वायरल हुए फ्लिपेराची से एनडीटीवी ने खास बातचीत में धुरंधर को लेकर अपने व्यूज शेयर किए.

कौन है Flipperachi ? धुरंधर ने इसकी और इसने अक्षय खन्ना की बदली तरदीर
धुरंधर में वायरल गाना देने वाले आर्टिस्ट ने अभी तक नहीं देखी फिल्म
नई दिल्ली:

धुरंधर का FA9LA गाना सोशल मीडिया पर छा गया है. इसकी वजह से इस गाने को बनाने वाले वायरल सेंसेशन बन गए हैं. Flipperachi बहरीन के एक पॉपुलर रैपर हैं जो धुरंधर के बाद यहां भी स्टार बन चुके हैं. NDTV के आदित्य राज कौल के साथ एक खास इंटरव्यू में, FA9LA गाने की फेम वाले फ्लिपेराची - हुसाम असीम - ने DJ आउटलॉ के साथ मिलकर फिल्म, गाने की अचानक मिली पॉपुलैरिटी और धुरंधर के भारत के बाहर भी दर्शकों तक पहुंचने की अपनी उम्मीदों के बारे में बात की. बातचीत के दौरान आदित्य राज कौल ने पूछा कि क्या वे चाहेंगे कि धुरंधर मिडिल ईस्ट में भी रिलीज हो, भले ही इसके लिए उन्हें वहां के लोकल कानूनों और पाबंदियों का पालन करना पड़े?

दरअसल रणवीर सिंह स्टारर यह स्पाई थ्रिलर कई गल्फ कंट्रीज में कंटेंट पर आपत्ति के कारण रिलीज नहीं हुई है. सवाल का जवाब देते हुए, फ्लिपेराची ने फिल्म देखने में अपनी गहरी दिलचस्पी दिखाई और कहा कि उन्हें सच में उम्मीद है कि यह वहां रिलीज होगी. उन्होंने बताया कि उन्हें धुरंधर दिलचस्प लगी और वह खासकर इसकी शानदार कास्ट की वजह से बहुत उत्साहित हैं.

"सच कहूं तो, मैं सच में यह फिल्म देखना चाहूंगा. यह एक दिलचस्प फिल्म है और मैं इसे देखना चाहता हूं क्योंकि मैं अक्षय खन्ना का बहुत बड़ा फैन हूं. हम जानते हैं कि वह एक बहुत सीनियर एक्टर और सेलिब्रिटी हैं. पहले हम उनकी कई फिल्में देखा करते थे." फ्लिपेराची ने कहा.

अक्षय खन्ना की लंबे समय तक बनी रहने वाली स्क्रीन प्रेजेंस पर जोर देते हुए, रैपर ने कहा कि एक्टर को एक दमदार रोल में वापस देखना पुराने फैंस के लिए खास होगा. उन्होंने कहा,  "उनका कमबैक देखना अच्छा होगा. रणवीर सिंह को देखना भी बहुत अच्छा होगा. इन एक्टर्स में इतनी जबरदस्त एक्टिंग और आर्टिस्टिक स्किल्स हैं कि आप उन्हें देखना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि वे कैसा परफॉर्म करते हैं. फिल्म बहुत दिलचस्प है और मैं सच में इसे देखना चाहता हूं."

