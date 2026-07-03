विज्ञापन

कौन हैं गौरी स्प्रैट, जिनसे 61 की उम्र में तीसरी शादी करेंगे आमिर खान, बताया 5 जुलाई का वेडिंग प्लान

61 साल के आमिर खान 5 जुलाई को गौरी स्प्रैट से शादी करने वाले हैं, जिसकी जानकारी करते हुए एक्टर ने मीडिया से बातचीत की.  

Read Time: 3 mins
Share
कौन हैं गौरी स्प्रैट, जिनसे 61 की उम्र में तीसरी शादी करेंगे आमिर खान, बताया 5 जुलाई का वेडिंग प्लान
गौरी स्प्रैट से 5 जुलाई को आमिर खान शादी करने वाले हैं, जिसका प्लान उन्होंने बताया
नई दिल्ली:

बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान ने गुरुवार को 5 जुलाई को अपनी तीसरी शादी को लेकर मीडिया से बात की. जब मीडिया ने उनसे उनकी शादी के बारे में पूछा तो 61 वर्षीय आमिर ने बताया कि यह बहुत छोटी सी शादी है, जो घर पर ही होगी. जानकारी के अनुसार, शादी का कार्यक्रम अत्यंत सीमित दायरे में रखा गया है और केवल करीबी लोग ही इस खुशी के मौके पर शामिल होंगे. रिपोर्ट्स की मानें तो आमिर खान ये शादी बहुत सिंपल तरीके से करने वाले हैं. आमिर खान, गौरी स्प्रैट ने शादी करने वाले हैं. 

आमिर खान के हो चुके हैं दो तलाक

आमिर के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर उनके फैंस की प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं. लोग उन्हें नई शुरुआत के लिए बधाई दे रहे हैं. वहीं, कुछ लोग शादी के बारे में और जानने के लिए उत्सुक हैं. आमिर खान और उनकी दूसरी पत्नी किरण राव से अलग हो चुके हैं. दोनों ने 2021 में अलग होने का ऐलान किया था. किरण का एक बेटा आजाद राव खान है. इससे पहले आमिर की शादी रीना दत्ता से हुई थी, जिनसे उनके दो बच्चे जुनैद और इरा हैं. 

ये भी पढ़ें- ग्रीक गाने से इंस्पायर्ड है ये 50 साल पुराना गाना, RD बर्मन ने गाया तो बना क्लासिक, अमजद खान-हेलन का डांस

कौन हैं गौरी स्प्रैट

Latest and Breaking News on NDTV

गौरी स्प्रैट और आमिर खान दो दशकों से एक-दूसरे को जानते हैं. सालों तक दोनों दोस्त रहे. मार्च 2025 में अपने 60वें बर्थडे सेलिब्रेशन में आमिर खान ने गौरी संग रिलेशनशिप कंफर्म किया था. इस दौरान उन्होंने बताया था कि दोनों करीब 25 साल से दोस्त हैं, लेकिन कुछ समय पहले ही उनके बीच प्रेम संबंध की शुरुआत हुई. रिश्ते को सार्वजनिक करने के बाद से गौरी स्प्रैट कई मौकों पर आमिर खान के साथ नजर आ चुकी हैं. गौरी एक सात वर्षीय बेटे की मां हैं. बताया जाता है कि आमिर और गौरी लगभग 25 वर्षों से एक-दूसरे को जानते हैं और लंबे समय तक दोस्त रहने के बाद दोनों ने अपने रिश्ते को नया नाम देने का फैसला किया. 

आमिर खान की तीसरी शादी

अभिनेता की यह तीसरी शादी होगी. आमिर की पहली शादी रीना दत्ता से हुई थी. वर्ष 2002 में दोनों का तलाक हो गया था. इसके बाद आमिर ने वर्ष 2005 में किरण राव से दूसरी शादी की. इस विवाह से उनका एक बेटा आजाद राव खान है. आमिर और किरण ने वर्ष 2021 में अलग होने का फैसला किया था. 

ये भी पढ़ें- अमित कुमार का 45 साल पुराना आइकॉनिक गाना, पापा किशोर कुमार को हराकर जीता था बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का अवॉर्ड

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Aamir Khan, Aamir Khan Wedding, Gauri Spratt, Bollywood
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com