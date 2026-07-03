कौन हैं गौरी स्प्रैट, जिनसे 61 की उम्र में तीसरी शादी करेंगे आमिर खान, बताया 5 जुलाई का वेडिंग प्लान

बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान ने गुरुवार को 5 जुलाई को अपनी तीसरी शादी को लेकर मीडिया से बात की. जब मीडिया ने उनसे उनकी शादी के बारे में पूछा तो 61 वर्षीय आमिर ने बताया कि यह बहुत छोटी सी शादी है, जो घर पर ही होगी. जानकारी के अनुसार, शादी का कार्यक्रम अत्यंत सीमित दायरे में रखा गया है और केवल करीबी लोग ही इस खुशी के मौके पर शामिल होंगे. रिपोर्ट्स की मानें तो आमिर खान ये शादी बहुत सिंपल तरीके से करने वाले हैं. आमिर खान, गौरी स्प्रैट ने शादी करने वाले हैं.

आमिर खान के हो चुके हैं दो तलाक

आमिर के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर उनके फैंस की प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं. लोग उन्हें नई शुरुआत के लिए बधाई दे रहे हैं. वहीं, कुछ लोग शादी के बारे में और जानने के लिए उत्सुक हैं. आमिर खान और उनकी दूसरी पत्नी किरण राव से अलग हो चुके हैं. दोनों ने 2021 में अलग होने का ऐलान किया था. किरण का एक बेटा आजाद राव खान है. इससे पहले आमिर की शादी रीना दत्ता से हुई थी, जिनसे उनके दो बच्चे जुनैद और इरा हैं.

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कौन हैं गौरी स्प्रैट

गौरी स्प्रैट और आमिर खान दो दशकों से एक-दूसरे को जानते हैं. सालों तक दोनों दोस्त रहे. मार्च 2025 में अपने 60वें बर्थडे सेलिब्रेशन में आमिर खान ने गौरी संग रिलेशनशिप कंफर्म किया था. इस दौरान उन्होंने बताया था कि दोनों करीब 25 साल से दोस्त हैं, लेकिन कुछ समय पहले ही उनके बीच प्रेम संबंध की शुरुआत हुई. रिश्ते को सार्वजनिक करने के बाद से गौरी स्प्रैट कई मौकों पर आमिर खान के साथ नजर आ चुकी हैं. गौरी एक सात वर्षीय बेटे की मां हैं. बताया जाता है कि आमिर और गौरी लगभग 25 वर्षों से एक-दूसरे को जानते हैं और लंबे समय तक दोस्त रहने के बाद दोनों ने अपने रिश्ते को नया नाम देने का फैसला किया.

आमिर खान की तीसरी शादी

अभिनेता की यह तीसरी शादी होगी. आमिर की पहली शादी रीना दत्ता से हुई थी. वर्ष 2002 में दोनों का तलाक हो गया था. इसके बाद आमिर ने वर्ष 2005 में किरण राव से दूसरी शादी की. इस विवाह से उनका एक बेटा आजाद राव खान है. आमिर और किरण ने वर्ष 2021 में अलग होने का फैसला किया था.

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