कौन है धुरंधर का लुली डकैत? रणवीर पर थी जिसकी 'गंदी' नजर, अक्षय खन्ना ही नहीं इस एक्टर ने भी जीता दिल

धुरंधर का एक-एक किरदार अपने आप में धुरंधर है. इन सबके बीच एक किरदार और है, जो फिल्म में छिपा हुआ ही सही, लेकिन उसने फिल्म पर बहुत बड़ा असर छोड़ा है. इस किरदार का नाम है लुली डकैत.

धुरंधर का लुली डकैत कौन है
नई दिल्ली:

आदित्य धर की फिल्म धुरंधर का एक-एक किरदार अपने आप में धुरंधर है. रहमान डकैत से लेकर हम्जा अली तक और मेजर इकबाल से चौधरी असलम तक सभी किरदार दर्शकों को खुद से जोड़े रखने में कामयाब रहे हैं. इन सबके बीच एक किरदार और है, जो फिल्म में छिपा हुआ ही सही, लेकिन उसने फिल्म पर बहुत बड़ा असर छोड़ा है. इस किरदार का नाम है लुली डकैत. यह नाम फिल्म में कई बार सुनने को मिला है. लुली डकैत वही किरदार है, जिसकी हमजा अली को देखने के बाद नीयत बिगड़ जाती है और बीच सड़क लुली अपनी 'हवस' मिटाने के लिए हमजा पर हमला कर देता है. चलिए जानते हैं इस किरदार के बारे में सबकुछ.

क्या है लुली डकैत की 'नियत' बिगड़ने का पूरा सीन?

रणवीर सिंह की पाकिस्तान के ल्यारी में बतौर इंडियन जासूस हम्जा अली के रूप में एंट्री होती है और पहली ही एंट्री में उसका सामना लुली डकैत से हो जाता है. लुली डकैत उससे पूछताछ करता है, जैसे कि वह कौन है और कहां से आया है? इसके बाद कुछ कहासुनी होती है और लुली डकैत अपने गुर्गों के साथ मिलकर हमजा अली पर हमला कर उसे लहूलुहान कर देता है और इसी दौरान वह कुछ ऐसी हरकत करने की कोशिश की करता है, जिससे पता चलता है कि वह मर्दों को किस नजर से देखता है. सीन के आखिर में जूस सेलर मोहम्मद आलम उसको बचाता है और उसे पनाह देता है.


किसने किया लुली डकैत का रोल?

लुली डकैत का रोल नसीम मुगल ने किया है, जो गन्स एंड गुलाब्स (2023) और चेकमेट (2024) जैसी फिल्मों में काम कर चुके हैं. नसीम का लुली डकैत का रोल धुरंधर के पहले ही हाफ में खत्म हो जाता है, क्योंकि वह एक शादी में रहमान डकैत के बेटे को मारने आता है और फिर रहमान की नजर चढ़ जाता है. रहमान डकैत की गैंग में शामिल होकर हमजा अली कमरे में सिलेंडर ब्लास्ट कर लुली डकैत को मौत के घाट उतार देता है.

नसीम ने अपने इस छोटे से रोल में अपनी एक्टिंग से पूरी जान फूंक दी है. नसीम ने धुरंधर की रिलीज के बाद सोशल मीडिया पर रणवीर सिंह के नाम एक पोस्ट शेयर किया था. इसमें एक्टर ने लिखा था 'रणवीर सिंह की एनर्जी को कोई कैरी नहीं कर सकता. वो सिर्फ परफॉर्म नहीं करते, बल्कि आग लगा देते हैं. धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर हिट हो गई है और अब मार्च 2026 में फिल्म का दूसरा पार्ट रिलीज होगा.

