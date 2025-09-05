कौन है कार्ल भोजराज? जिसका देश की गलियो, चौराहों और दीवारों पर लगा पोस्टर, पुलिस कर रही हर जगह तलाश

हाल के दिनों में देशभर की गलियों, चौराहों और दीवारों पर एक नाम ने अचानक सबका ध्यान खींचा- कार्ल भोजराज. 'वॉन्टेड' लिखे पोस्टरों पर छपी इस शख्सियत की तस्वीर देखकर लोग हैरान रह गए. किसी को लगा यह कोई बड़ा अपराधी है, तो किसी ने सोचा कि पुलिस सच में इसकी तलाश कर रही है. लेकिन सच सामने आने के बाद हर कोई चौंक गया. यह पूरा हंगामा किसी असली अपराधी का नहीं, बल्कि नेटफ्लिक्स की नई फिल्म 'इंस्पेक्टर जेंडे' का हिस्सा था. इस फिल्म में अभिनेता जिम सर्भ ‘कार्ल भोजराज' का किरदार निभा रहे हैं, जो कुख्यात अपराधी चार्ल्स शोभराज से प्रेरित है. वहीं, मनोज बाजपेयी इंस्पेक्टर माधुकर जेंडे के किरदार में नजर आएंगे, जिन्होंने असल जिंदगी में शोभराज को पकड़कर सुर्खियां बटोरी थीं.

फिल्म का दिलचस्प पहलू यह है कि इसे अपराध की गंभीरता के साथ-साथ हास्य का रंग भी दिया गया है. ट्रेलर से ही साफ है कि कहानी सिर्फ अपराध पकड़ने की नहीं, बल्कि इंस्पेक्टर और अपराधी के बीच एक अनोखे खेल जैसी है. मार्केटिंग टीम ने फिल्म को प्रमोट करने का जो तरीका चुना, वह निश्चित रूप से अनोखा था. 'वॉन्टेड' पोस्टरों ने सोशल मीडिया पर जिज्ञासा पैदा की और लोग खुद ही इसकी तहकीकात में जुट गए. नतीजा यह हुआ कि फिल्म का नाम लोगों की ज़ुबान पर चढ़ गया, बिना किसी पारंपरिक विज्ञापन के.

आखिरकार, कार्ल भोजराज कोई असली अपराधी नहीं बल्कि एक सिनेमाई चेहरा है. मगर इतना तय है कि उसकी एंट्री ने दर्शकों में उत्सुकता और रोमांच भर दिया है. बता दें, फिल्म 'इंस्पेक्टर जेंडे' आज नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है, जिसका मजा आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ ले सकते हैं.